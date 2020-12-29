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Караев - о Сергее Тихановском: Нет на него статьи - надо придумать и посадить надолго
Источник материала: Хартия'97
Караев - о Сергее Тихановском: Нет на него статьи - надо придумать и посадить надолго
В Сети появилась аудиозапись, где экс-министр внутренних дел требует совершить должностное преступление.
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«Хорошо, что его (Сергея Тихановского — ред.) хлопнули. Жалею только, что поздно. Хотя вы же в октябре мое внимание на это обращали. Мы с комитетовскими работали вместе. И хорошо, что у всех мудрости хватило хоть когда-то его увидеть и хлопнуть. Пусть вопит весь мир: - «По пределу, по беспределу»… Он опаснее всех этих Бабариков. Он разрушитель государства. Нет на него статьи - надо придумать и посадить его надолго»., — говорит человек с голосом, идентичным голосу Юрия Караева.
Напомним, что Юрий Караев
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В Сети появилась аудиозапись, где экс-министр внутренних дел требует совершить должностное преступление.
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