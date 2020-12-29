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Караев - о Сергее Тихановском: Нет на него статьи - надо придумать и посадить надолго

29.12.2020 12:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Караев - о Сергее Тихановском: Нет на него статьи - надо придумать и посадить надолго

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  • 29.12.2020, 12:02
  • 2,288
Караев - о Сергее Тихановском: Нет на него статьи - надо придумать и посадить надолго
Юрий Караев
Фото: «Наша Ніва»

В Сети появилась аудиозапись, где экс-министр внутренних дел требует совершить должностное преступление.

Телеграм-канал BYPOL опубликовал аудиозапись с речью бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева о том, что нужно сфабриковать уголовное дело в отношении Сергея Тихановского:

«Хорошо, что его (Сергея Тихановского — ред.) хлопнули. Жалею только, что поздно. Хотя вы же в октябре мое внимание на это обращали. Мы с комитетовскими работали вместе. И хорошо, что у всех мудрости хватило хоть когда-то его увидеть и хлопнуть. Пусть вопит весь мир: - «По пределу, по беспределу»… Он опаснее всех этих Бабариков. Он разрушитель государства. Нет на него статьи - надо придумать и посадить его надолго»., — говорит человек с голосом, идентичным голосу Юрия Караева.

Напомним, что Юрий Караев лично отдал приказ о совершении провокации с участием проститутки Елены Кузьминой по кличке «Ламбада», в результате чего в Гродно был арестован народный блогер Сергей Тихановский.

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Теги: Гродно
 
 
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В Сети появилась аудиозапись, где экс-министр внутренних дел требует совершить должностное преступление.
 
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