ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперт по этикету рассказала, как правильно сервировать новогодний стол

29.12.2020 12:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Эксперт по этикету рассказала, как правильно сервировать новогодний стол

1
  • 29.12.2020, 11:37
  • 1,044
Эксперт по этикету рассказала, как правильно сервировать новогодний стол
Юлия Юдина

Празднование Нового года — хлопотное дельце.

Новый год – праздник хлопотный, но эти хлопоты нам только в радость. Новогодние угощения должны стоять на столе не только красиво, а и правильно. Вместе с экспертом делового и светского этикета Юлией Юдиной сайт segodnya.ua разбирался, как правильно все расставить.

"Беспокоясь о разнообразии и многочисленности блюд на новогоднем столе, мы часто забываем о сервировке.

Будь то домашний прием, или праздничный ужин для своей семьи, оформление последнего играет большую роль в общей атмосфере и создании "того самого чуда", которое все мы так ожидаем от наступающего года. Зная основные рекомендации по сервировке, вы легко сможете применять их, творчески адаптируя ваше видение вечера с классическими нормами столового этикета. Поэтому позвольте сегодня дать вам несколько рекомендаций оформления новогоднего трапезного стола. Светлых вам праздников и добрых гостей!", – говорит Юлия Юдина.

Основные правила сервировки


Сервировка стола начинается со скатерти. Классическим вариантом является белоснежная скатерть. Другие цвета скатерти допускаются, если они соответствуют вашей декораторской идее и перекликаются с посудой или украшением

На скатерть расставляются тарелки. По центру каждого места гостя располагается нижняя тарелка, которая служит подставкой под тарелку с закусками и горячими блюдами и служит в первую очередь декоративным целям. Она располагается на расстоянии 2 см от края стола

Поверх нее ставится закусочная тарелка, либо тарелка для основного блюда, это зависит от вашего меню

Слева от основной тарелки по диагонали располагается небольшая тарелка для хлеба и масла

Ножи всегда кладут с правой стороны лезвием к тарелке, вилки располагают с левой стороны

Нож для масла кладут непосредственно на тарелку для хлеба

Нож и вилка для закусок кладутся по краям, поскольку застолье обычно начинается с закусок. Далее, по отношению к тарелке, выкладываются приборы для последующих подач блюд, например, пара столовых приборов, или приборов для рыбы

Десертный набор: ножка, вилка и ложка – кладутся сразу за тарелкой, вверху, параллельно краю стола. Нож и ложку для десерта кладут ручкой вправо, а вилку – ручкой влево

Бокалы располагаются справа от тарелок в одну линию под углом 45 градусов к краю стола. Бокалы должны стоять в той последовательности, в которой подаются напитки

Несколько слов о салфетках


Традиционно свернутую салфетку размещают слева от тарелки либо непосредственно на закусочной тарелке

Салфетка может быть просто аккуратно сложена. Кроме этого, конечно, красиво использовать специальные декорированные в стилистике стола кольца, которые придадут праздничный вид

Дополните свой стол декором из свечей, невысокими композициями в новогодней стилистике и своим хорошим настроением.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Дорегулируемся?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика