Источник материала: Хартия'97

Эксперт по этикету рассказала, как правильно сервировать новогодний стол 1 29.12.2020, 11:37

1,044

Юлия Юдина

Празднование Нового года — хлопотное дельце.

Новый год – праздник хлопотный, но эти хлопоты нам только в радость. Новогодние угощения должны стоять на столе не только красиво, а и правильно. Вместе с экспертом делового и светского этикета Юлией Юдиной сайт segodnya.ua разбирался, как правильно все расставить.

"Беспокоясь о разнообразии и многочисленности блюд на новогоднем столе, мы часто забываем о сервировке.

Будь то домашний прием, или праздничный ужин для своей семьи, оформление последнего играет большую роль в общей атмосфере и создании "того самого чуда", которое все мы так ожидаем от наступающего года. Зная основные рекомендации по сервировке, вы легко сможете применять их, творчески адаптируя ваше видение вечера с классическими нормами столового этикета. Поэтому позвольте сегодня дать вам несколько рекомендаций оформления новогоднего трапезного стола. Светлых вам праздников и добрых гостей!", – говорит Юлия Юдина.

Основные правила сервировки





Сервировка стола начинается со скатерти. Классическим вариантом является белоснежная скатерть. Другие цвета скатерти допускаются, если они соответствуют вашей декораторской идее и перекликаются с посудой или украшением

На скатерть расставляются тарелки. По центру каждого места гостя располагается нижняя тарелка, которая служит подставкой под тарелку с закусками и горячими блюдами и служит в первую очередь декоративным целям. Она располагается на расстоянии 2 см от края стола

Поверх нее ставится закусочная тарелка, либо тарелка для основного блюда, это зависит от вашего меню

Слева от основной тарелки по диагонали располагается небольшая тарелка для хлеба и масла

Ножи всегда кладут с правой стороны лезвием к тарелке, вилки располагают с левой стороны

Нож для масла кладут непосредственно на тарелку для хлеба

Нож и вилка для закусок кладутся по краям, поскольку застолье обычно начинается с закусок. Далее, по отношению к тарелке, выкладываются приборы для последующих подач блюд, например, пара столовых приборов, или приборов для рыбы

Десертный набор: ножка, вилка и ложка – кладутся сразу за тарелкой, вверху, параллельно краю стола. Нож и ложку для десерта кладут ручкой вправо, а вилку – ручкой влево

Бокалы располагаются справа от тарелок в одну линию под углом 45 градусов к краю стола. Бокалы должны стоять в той последовательности, в которой подаются напитки

Несколько слов о салфетках





Традиционно свернутую салфетку размещают слева от тарелки либо непосредственно на закусочной тарелке

Салфетка может быть просто аккуратно сложена. Кроме этого, конечно, красиво использовать специальные декорированные в стилистике стола кольца, которые придадут праздничный вид

Дополните свой стол декором из свечей, невысокими композициями в новогодней стилистике и своим хорошим настроением.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .