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Палата представителей США проголосовала за увеличение прямых выплат американцам до $2000

29.12.2020 12:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Палата представителей США проголосовала за увеличение прямых выплат американцам до $2000

  • 29.12.2020, 11:22
  • 1,533
Палата представителей США проголосовала за увеличение прямых выплат американцам до 00

За увеличение суммы проголосовали 274 человека.

Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала инициативу об увеличении размера прямых выплат большинству граждан США в рамках поддержки экономики в условиях пандемии c $600 до $2000. Об этом сообщает CNBC.

За увеличение суммы проголосовали 274 человека, против — 134.

Голосование состоялось на следующий день после того, как Дональд Трамп подписал законопроект о помощи в пандемии на сумму более $2 триллионов и о государственных расходах на весь год.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение сената, который контролируют представители Республиканской партии. Как отмечает Associated Press, результат голосования в сенате «крайне неопределенный».

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