Крупная партия наркотиков из Сербии задержана на белорусской границе - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусские таможенники задержали 182 килограмма психотропов на границе с Польшей в пункте пропуска "Козловичи". Подозрительные пакеты помогла обнаружить служебная собака, сообщили в пресс-службе ГТК Беларуси.

Автопоезд прибыл на белорусско-польскую границу из Сербии. 42-летний водитель пояснил, что перевозит промышленное оборудование и предоставил документы на груз. Отсек кузова решено было сканировать. Таким образом, под металлической обшивкой были обнаружены пластиковые свертки с содержимым трех разных цветов.

Как показала экспертиза, веществами оказались MDMA, амфетамин и метамфетамин – нелегальные синтетические наркотики. На черном рынке стоимость выявленной партии могла достигать 3,5 миллионов долларов. А объем равен 600 тысячам доз.

Гражданин Сербии заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. К расследованию преступления подключились сотрудники белорусского наркоконтроля.

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