|
Крупная партия наркотиков из Сербии задержана на белорусской границе - видео
29.12.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Белорусские таможенники задержали 182 килограмма психотропов на границе с Польшей в пункте пропуска "Козловичи". Подозрительные пакеты помогла обнаружить служебная собака, сообщили в пресс-службе ГТК Беларуси.
Автопоезд прибыл на белорусско-польскую границу из Сербии. 42-летний водитель пояснил, что перевозит промышленное оборудование и предоставил документы на груз. Отсек кузова решено было сканировать. Таким образом, под металлической обшивкой были обнаружены пластиковые свертки с содержимым трех разных цветов.
Как показала экспертиза, веществами оказались MDMA, амфетамин и метамфетамин – нелегальные синтетические наркотики. На черном рынке стоимость выявленной партии могла достигать 3,5 миллионов долларов. А объем равен 600 тысячам доз.
Гражданин Сербии заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. К расследованию преступления подключились сотрудники белорусского наркоконтроля.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Психотропы были спрятаны в промышленном вентиляторе - их обнаружила служебная собака, затем было проведено сканирование.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)