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Счета санатория «Беларусь» в Друскининкае заблокировали из-за санкций. Правительство Литвы собирает помощь, МИД РБ критикует ЕС

29.12.2020 12:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса Витауте Шмайжите подтвердила, что счета санатория «Беларусь» заморожены из-за санкций ЕС в отношении Главного хозяйственного управления президента Беларуси, которое и является владельцем учреждения. Она отметила, что помощь литовским работникам санатория будет оказана без помощи режиму Александра Лукашенко. Напомним, Главное хозяйственное управление президента Беларуси было внесено в санкционный список 17 декабря. Глава санатория Илья Епифанов в понедельник заявил BNS, что банк Swedbank заморозил счета 18 декабря, причина — санкции, введенные ЕС в отношении Беларуси. Об этом сообщает DELFI.

По данным Фонда соцстрахования Литвы, в санатории «Беларусь» работают 393 человека.

Представители правительства Литвы заявили, что обдумывают пути помощи работникам санатория в Друскининкае.

«Мы прекрасно понимаем, в какой сложной ситуации оказались несколько сотен работающих на этом белорусском предприятии граждан Литвы — в настоящее время обсуждаются все варианты, как напрямую помочь им, но не оказывать никакой помощи режиму», — сказала BNS Шмайжите.

Она также подчеркнула, что из-за продолжающегося в Беларуси насилия риск для предприятий, которые напрямую работают с режимом, возрастает.

«Очень важно не забывать, почему были введены санкции в отношении предприятий и физических лиц Беларуси — из-за непрекращающегося насилия против мирных протестующих в Беларуси, вероятно, что санкций будет все больше. Только так мы можем продемонстрировать, что то, что происходит на улицах Минска, неприемлемо. На фоне непрекращающихся протестов и незаконного их подавления риски для предприятий, работающих напрямую с режимом, возрастают», — отметила пресс-секретарь министра.

Реакция РБ

Комментарий «Sputnik Беларусь» дали в белорусском МИДе. Его озвучил пресс-секретарь Анатолий Глаз: «Это не только та ущербность принятых ЕС решений, о которой мы постоянно говорили, но и пример лицемерия высшей пробы. Сразу литовская сторона совершенно бездумно или наоборот — осознанно — заваривает проблему, намеренно оставив своих граждан в новогодние праздники без заработной платы, а затем активно заявляет, подчеркну — пока только заявляет — о героических усилиях по решению вопроса. Ситуация, разумеется, у нас на контроле, и мы обязательно проинформируем общественность, когда ее решит литовская сторона.

Ответственность здесь очевидна, и просто словами, надеемся, отделаться не удастся. Хочу еще раз обратить внимание на всю циничность принятых решений. В погоне за политическими дивидендами наши „доброжелатели“ продолжают намеренно наносить прямой и очевидный вред именно простым белорусам, за благополучие которых они якобы ратуют.

Санаторий „Беларусь“ в литовском Друскиникае — медицинское учреждение, которое является центром реабилитации для детей, в том числе для детей-инвалидов. Там ежегодно проходят лечение более 13 тыс. человек, в том числе более 6,5 тыс. детишек. Литовская сторона вместе с инициаторами санкционного пакета ведь сможет ответить перед каждым из них и предоставить компенсацию?

Правда и в том, что под санкционный шабаш наших литовских партнеров попадают не только белорусские граждане. Наносится прямой ущерб экономике и интересам самих литовцев. Санаторий „Беларусь“ один из крупнейших на территории Литвы. Из 400 сотрудников почти 90 процентов — это литовские граждане. Белорусское медучреждение регулярно входит в пятерку основных налогоплательщиков Друскининкая. Это, по сути, ограничение деятельности градообразующего предприятия, из-за которого лишаются работы и средств к существованию сотни литовских семей.

Глубокое разочарование от неудавшегося псевдодемократического блицкрига, по нашему мнению, переходит у наших западных коллег в бессильную злобу и желание посильнее наказать уже и своих, и чужих».

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса Витауте Шмайжите подтвердила, что счета санатория «Беларусь» заморожены из-за санкций ЕС...
 
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