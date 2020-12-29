Маньяки, аферы и байки о музыкантах: документальные сериалы, которые стоит посмотреть

Источник материала: Onliner Документальные сериалы давно уже не ограничиваются одними только репортажами про животных и рассказами о космосе по Discovery. Но всплеск их популярности случился только в последние пару лет — с возрождением жанра true crime на стриминг-сервисах. Вместе с VOKA рассказываем об отличных многосерийных документалках, которые вы могли пропустить в этом году, и парочке уже почти классических неигровых сериалов.

«Я исчезну во тьме» (2020)





Экранизация одноименной книги, написанной сценаристкой Мишель МакНамарой, — одного из главных true crime романов последних лет. Он посвящен Джозефу Деанджело — скромному полицейскому в отставке, известному также как Убийца из Золотого штата. Маньяк активно орудовал на территории Калифорнии в конце 1970-х, в период бума серийных убийств в Америке, однако его страшные преступления затерялись на фоне более известных в поп-культуре «серийников».

Вероятно, причина крылась в том, что Деанджело чаще вламывался в дома и насиловал одиноких женщин — таких случаев в его досье насчитывается больше 50; убийств на счету маньяка — 10, и те были приписаны ему не сразу. А в те времена изнасилование не считалось серьезным преступлением: полиция такие дела затягивала или вообще спускала на тормозах.

Любительские расследования МакНамары, которые начались с серии постов в блоге, заново пробудили интерес к пылившемуся почти 40 лет «висяку», что в 2018 году привело к поимке уже 72-летнего маньяка (хотя следователи от этой связи всячески открещиваются). Сама писательница этого момента не дождалась. Многолетний процесс копания в полицейских отчетах и голове убийцы погрузил ее в глубокую депрессию, и в 2016-м женщина скончалась от передозировки успокоительными.

«Убийство на Мидл Бич» (2020)





В 2010 году 48-летняя мать-одиночка Барбара Хэмберг была найдена убитой на заднем дворе своего дома. Расследование этого дела вызвало резонанс, но в конце концов ни к чему толком не привело. Спустя несколько лет Мэдисон Хэмберг, сын жертвы, отчаявшись получить хоть какие-то ответы от полиции, сам берется за поимку преступника. Поиск подозреваемых Мэдисон начинает с собственной семьи.

Кустарное расследование становится для главного героя (и по совместительству режиссера) чем-то вроде изнурительного сеанса психотерапии. Подолгу опрашивая родственников, по крупицам собирая старые семейные тайны и выясняя не самые приятные подробности о матери, Хэмберг находит если не четкие ответы на все вопросы, то хотя бы эмоциональное облегчение.

Параллельно парень влезает в такие же муторные разборки с местной полицией. Один из ключевых мотивов «Убийства на Мидл Бич» — борьба вооруженного смартфоном молодого энтузиаста с устаревшими методами расследования, при которых главным препятствием делу становится сама бюрократическая система бумажных архивов, досье и рапортов.

«МакМиллионы» (2020)





Еще один хит HBO — образцовая поп-документалистика о том, как капитализм незаметно обхитрил сам себя. Сериал, представляющий собой калейдоскоп говорящих голов, архивных видео и сотен быстрых фактов, пересказывает историю вроде бы не самой эффектной аферы так, будто это фильм какого-нибудь Мартина Скорсезе.

В конце 1980-х американский McDonald’s проводил одну из своих самых крупных промоакций. Суть ее была проста: покупая бургер или картошку, посетители ресторана находили под упаковкой стикер для игры в «Монополию», который потом могли обменять на какой-нибудь случайный приз: еще один бургер или, например, 25 тысяч долларов. Лотерея шла вполне гладко, пока один мужчина из маркетинговой фирмы, которая отвечала за эту кампанию, не придумал класть самые ценные наклейки себе в карман.

Выигрышные стикеры почти 12 лет кочевали по его родственникам, друзьям и знакомым мафиози — те с радостью вынимали из бюджета фастфуд-бренда сотни тысяч и потом даже светились в его рекламе по телевизору. В общей сложности McDonald’s потерял на акции больше 20 миллионов долларов.

«Полезные советы от Джона Уилсона» (2020)





Комик Джон Уилсон начал выпускать ироничные короткометражки из серии «Полезные советы» — «Как почистить чугунную сковороду», «Как жить с клопами» и другие в таком духе — в начале 2010-х. В них он высмеивал бытовые проблемы и странности, искал в них же абсурдные смыслы, а иногда и действительно давал полезные советы. В сериале, который Уилсон выпустил на HBO в ноябре, эти скетчи разрослись до впечатляющих масштабов.

Каждая серия «Полезных советов» начинается с похожего тайтла-заявки — например, Уилсон собирается рассказать, как заводить светскую беседу или как приготовить идеальный ризотто. Но эти названия — лишь отправные точки для его извилистых и удивительных приключений с камерой на улицах Нью-Йорка. Режиссер выхватывает все самое смешное и странное из картинки городской суеты, ведет беседы с прохожими и делится своими экзистенциальными заметками о жизни.

Самой жизни и умению ей наслаждаться, в общем-то, и посвящен весь сериал. Особенно драматичным этот посыл станет в тот момент, когда из шумного города вдруг резко начнут пропадать люди — несложно догадаться, что все дело в пандемии.





«Байки из турне» (2017)





Анимационные документалки в кино — зверь редкий, а в сериалах так и вообще то ли вымерший, то ли никогда не появлявшийся на свет. Шоу создателя «Бивиса и Баттхеда» пытается зародить жизнь в жанре нетривиальным способом — при помощи сборника анимированных рассказов-виньеток о закулисной концертной жизни американских музыкантов. Первый сезон посвящен легендам кантри, второй расскажет о самых видных представителях фанка.

То, что рассказывает и показывает Джадж, байки в буквальном смысле. Портреты музыкантов собираются из перерисованных в технике ротоскопирования записей бесед с их друзьями, родственниками, соратниками и просто случайными попутчиками в тур-автобусах. Часто эти, возможно, полуправдивые, но занимательные анекдоты подкрепляются винтажными записями концертов, телеинтервью или даже судебных процессов.

После просмотра «Баек из турне» вы если не станете фанатом кантри и фанка, то как минимум пополните плейлист. Разброс артистов по степени известности в сериале тоже занятный: от мировых звезд вроде Джеймса Брауна до гениев-тихушников типа Блейза Фоли, который вдохновил на карьеры нескольких выдающихся кантри-музыкантов, а сам умер в нищете.

«Тайны миллиардера» (2015)





В 1980-х миллиардер-социофоб Роберт Дерст, по слухам, убил свою жену, в нулевых подозревался в убийстве подруги, тогда же зачем-то ограбил магазин и отсидел чуть больше года за расчленение соседа. На несколько лет эксцентричный наследник нью-йоркской строительной империи ушел в затворничество, пока в 2009 году про него не сняли фильм «Все самое лучшее» с Райаном Гослингом в главной роли. Дерст тут же позвонил режиссеру Эндрю Джареки и предложил честно рассказать свою версию истории.

Собственно, вышедший в 2015 году документальный сериал Джареки и состоит из эксклюзивных интервью Дерста, чередующихся с обстоятельными авторскими пересказами его насыщенной биографии и материалов многолетних следствий. Но, несомненно, главная удача режиссера — случайное признание миллиардера в убийствах, после которого его снова арестовали и судят до сих пор.

«Тайны миллиардера» — уже практически современная классика документальных расследований. Реальная история Дерста, само собой, и так насыщена киношными подробностями — как пугающими, так и комичными. Но параллельно с ее рассказом авторы наглядно демонстрируют многие катастрофические промахи судебной системы даже в тех местах, где она, казалось бы, точно работает.

VOKA — это видеосервис, где каждый найдет что-то интересное для себя: фильмы и сериалы в HD-качестве, без рекламы, более 140 ТВ-каналов, новинки сериалов одновременно со всем миром, live-трансляции концертов, спортивных матчей, контент собственного производства.

Документальные фильмы и сериалы можно найти в соответствующей подборке . Кроме того на сервисе прошел показ Международного фестиваля документального кино WATCH DOCS Belarus . Представленные на фестивале ленты остаются доступными пользователям.

Сейчас весь контент VOKA доступен к просмотру бесплатно для всех новых пользователей в течение первых 30 дней.

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