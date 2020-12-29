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Возле музея валунов маршрутка сбила пешехода и выехала на встречную, где столкнулась с Honda
Источник материала: Onliner
В ГАИ сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в районе музея валунов. В результате наезда пострадал пешеход, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу, пострадавший доставлен в больницу.
Обстоятельства ДТП сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска Ирина Кавецкая.
— По предварительной информации, водитель маршрутного такси Mercedes (1970 года рождения), двигаясь по улице Купревича со стороны МКАД в направлении улицы Руссиянова, вблизи дома №50 по улице Руссиянова, совершил наезд на пешехода (1972 года рождения), который пересекал проезжую часть улицы Купревича по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения маршрутного такси, — рассказала она.
После этого маршрутка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Honda.
Пострадавший пешеход в больнице, транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.
В ГАИ призвали водителей проявлять осторожность и снижать скорость при подъезде к участку дороги, где возможно появление пешеходов.
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В ГАИ сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в районе музея валунов. В результате наезда пострадал пешеход, который пересекал проезжую...
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