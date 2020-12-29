Возле музея валунов маршрутка сбила пешехода и выехала на встречную, где столкнулась с Honda

Источник материала: Onliner

В ГАИ сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в районе музея валунов. В результате наезда пострадал пешеход, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу, пострадавший доставлен в больницу.

Обстоятельства ДТП сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска Ирина Кавецкая.

— По предварительной информации, водитель маршрутного такси Mercedes (1970 года рождения), двигаясь по улице Купревича со стороны МКАД в направлении улицы Руссиянова, вблизи дома №50 по улице Руссиянова, совершил наезд на пешехода (1972 года рождения), который пересекал проезжую часть улицы Купревича по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения маршрутного такси, — рассказала она.

После этого маршрутка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Honda.

Пострадавший пешеход в больнице, транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.

В ГАИ призвали водителей проявлять осторожность и снижать скорость при подъезде к участку дороги, где возможно появление пешеходов.