Белорусские полярники приступили к новой миссии

Источник материала: Onliner

Полярники из Беларуси провели воздушную грузовую операцию и уже приступили к научным исследованиям. Об этом передает пресс-служба Национальной академии наук со ссылкой на начальника 13-й Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ) Алексея Гайдашова.

Операцию провели 26—27 декабря. На станцию «Гора Вечерняя» с научно-исследовательского судна «Академик Трешников» доставили десять белорусских специалистов и 19 тонн необходимых для экспедиции грузов. Среди них — научное и природоохранное оборудование, средства транспорта и связи, продукты, топливо, запчасти, расходники и ремонтные материалы.

Алексей Гайдашов отметил, что воздушная грузовая операция проводилась в круглосуточном режиме. К счастью, обошлось без потерь и повреждений грузов.

На «Горе Вечерней» развернули основные системы жизнеобеспечения, транспорт и связь, заготовили пресную воду. Полярники начали выполнение научных программ и ввод в эксплуатацию оборудования.

Из десяти человек в составе 13-й БАЭ пятеро уже были в Антарктиде и еще столько же — новички. Команда много месяцев будет наращивать строительство «Горы Вечерней» и проводить научные исследования.