ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские полярники приступили к новой миссии

29.12.2020 12:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Полярники из Беларуси провели воздушную грузовую операцию и уже приступили к научным исследованиям. Об этом передает пресс-служба Национальной академии наук со ссылкой на начальника 13-й Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ) Алексея Гайдашова.

Операцию провели 26—27 декабря. На станцию «Гора Вечерняя» с научно-исследовательского судна «Академик Трешников» доставили десять белорусских специалистов и 19 тонн необходимых для экспедиции грузов. Среди них — научное и природоохранное оборудование, средства транспорта и связи, продукты, топливо, запчасти, расходники и ремонтные материалы.

Алексей Гайдашов отметил, что воздушная грузовая операция проводилась в круглосуточном режиме. К счастью, обошлось без потерь и повреждений грузов.

На «Горе Вечерней» развернули основные системы жизнеобеспечения, транспорт и связь, заготовили пресную воду. Полярники начали выполнение научных программ и ввод в эксплуатацию оборудования.

Из десяти человек в составе 13-й БАЭ пятеро уже были в Антарктиде и еще столько же — новички. Команда много месяцев будет наращивать строительство «Горы Вечерней» и проводить научные исследования.

Ручной ледобур Тонар ЛР-130Д
3 отзыва
ручной, количество секций: 1
84,00 р.
1 предложение
Ручной ледобур Тонар Helios HS-130D
ручной, количество секций: 1
67,50 р.
1 предложение
Ручной ледобур Тонар ЛР-150Д
ручной, количество секций: 1
89,00 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Ледорубы в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полярники из Беларуси провели воздушную грузовую операцию и уже приступили к научным исследованиям. Об этом передает пресс-служба Национальной академии наук со...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Перамены ўсё адно надыдуць». Жыхарку райцэнтру аштрафавалі за рэпост з параўнаньнем рэпрэсій у Беларусі і гітлераўскай Нямеччыне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика