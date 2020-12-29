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Твое лицо в минус сорок. Пользователи соцсетей из Сибири делятся морозными фото

29.12.2020 12:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Крепкие морозы ударили на выходных по Сибири. Шутка ли — столбик термометра легко перепрыгивал отметку в минус сорок, а в сочетании с влажностью, давлением и суровой реальностью в отдельных городах эти и без того немалые минус сорок ощущались как все минус шестьдесят. Отголоски ненастья до сих пор слышны то тут, то там. И если днем чувствуется потепление до минус двадцати, то ночью все возвращается на свои места. Впечатленные сильными морозами, жители Нефтеюганска, Салехарда, Кемерово, Красноярска и других волшебных городов начали выкладывать свои фото после прогулок.

Запорошенные «снегом» ресницы, бороды, челки, капюшоны — все это результат совсем непродолжительных «экскурсий» по морозным улицам. Судя по снимкам, союз дыхания и минусовой температуры дает очень симпатичный результат. «Мы живы», — сообщает пользователь Twitter под ником Каминская и прикладывает фото в доказательство.

Товарищ из соцсети с ником привет андрей приводит свои доказательства тезиса «я мерзну, значит я существую».

Жизнерадостная Наталья, живущая на Алтае, при минус сорока выбралась на рыбалку. «Сибиряк — не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается», — шутит женщина и показывает свой «макияж Снегурочки».

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Крепкие морозы ударили на выходных по Сибири. Шутка ли — столбик термометра легко перепрыгивал отметку в минус сорок, а в сочетании с влажностью, давлением и...
 
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