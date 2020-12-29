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Милиция пришла в редакцию газеты «Ганцавіцкі час»

29.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

29 декабря около 10.30 милиция пришли в редакцию газеты «Ганцавіцкі час», сообщает портал Першы Рэгіён.

Милиция пришла в редакцию газеты «Ганцавіцкі час»

Причины визита пока неизвестны. Журналисты сообщили коллегам, что к ним, вероятно, пришли с обыском.

Газете «Ганцавіцкі час» 14 декабря исполнилось 19 лет. Она зарегистрирована Министерством информации. Принадлежит компании «Медиа-Ганцевичи», которая основала и сайт «Першы Рэгіён».

 
 
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Газете «Ганцавіцкі час» 14 декабря исполнилось 19 лет.
 
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