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Кто выиграл высшую лигу КВН в сезоне-2020
Источник материала: Навiны
В Международном союзе КВН завершился сезон. По традиции главным вопросом Клуба веселых и находчивых являлся: кто станет чемпионом высшей лиге.
Финал, как сообщается на сайте клуба, прошел 15 декабря.
Итог игры:
Напомним, в этом сезоне в «вышке» выступали две белорусские команды: «Доктор Хаусс» (Могилев) —
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В Международном союзе КВН завершился сезон. По традиции главным вопросом Клуба веселых и находчивых являлся: кто станет чемпионом высшей лиге.
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