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Беларусь подписала кредитное соглашение с фондом ОПЕК

29.12.2020 12:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусь подписала кредитное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК, сообщила пресс-служба Минфина РБ.

Соглашение подписано 24 декабря 2020 года и предусматривает предоставление Беларуси займа в сумме $20 млн.

«Согласно условиям Кредитного соглашения, средства займа будут направлены на реализацию мер в секторе здравоохранения Республики Беларусь, связанных с поддержкой системы, уменьшением рисков в связи с COVID-19 и улучшением потенциала сферы здравоохранения», - говорится в сообщении.

Минфин не уточняет, когда ожидается перечисление денег в рамках соглашения.

 
 
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Беларусь подписала кредитное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК, сообщила пресс-служба Минфина РБ.
 
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