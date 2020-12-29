Солидарность года

dev.by Мы вместе защищали врачей от ковида, выходили на акции за тех, кто пострадал от насилия. Делились едой, работой и знаниями. И айтишники в этом общем движении солидарности были на передовой, пишет





Багхантер поддерживает школу

В январе топовый багхантер Дмитрий Лукьяненко спонсирует поездку двух учеников витебской гимназии на международную олимпиаду в Алматы. Один из мальчиков, одиннадцатиклассник Ярослав Борисов, обгоняет 159 участников из 15+ стран мира и становится абсолютным победителем состязания. Лукьяненко говорит, что самый большой молодец в этой истории — его учительница, которая подготовила уже не одного победителя. И призывает других разработчиков поддерживать свои альма-матер.





Хакерспейс делает сизы врачам

В начале первой волны ковида врачам не хватает защитных щитков и комбинезонов. Купить их негде. И команда минского хакерспейса решает сделать их самостоятельно. Они привлекают волонтёров: одни режут из пластика детали для щитков, другие на 3D-принтерах делают переходники, третьи собирают готовые изделия. Четвёртые — шьют, пятые — развозят посылки с сизами в медучреждения.





«Наша миссия — закрыть очаги на переднем крае, — говорят координаторы проекта. — Помочь, когда Минздрав и волонтёрские организации ещё не успели раскачаться». В итоге хакерспейс передаёт в больницы 40 тысяч щитков, 1,2 тысячи «снорков» и больше 6,5 тысяч защитных комбинезонов. Помощь получают 456 больниц и поликлиник в 142 населённых пунктах. В первую очередь — регионы.





HR составляет первые списки задержанных на Окрестина

В ночь 10 августа HR Алёна едет на Окрестина, чтобы найти пропавшего друга. Но остаётся под воротами изолятора на пять суток, «пробивая» информацию по десяткам других людей. Она создаёт чат «Окрестина списки» и группу волонтёров. Вместе они помогают родственникам задержанных получать информацию о пропавших как можно скорее. А тем, кто выходит из ЦИП и ИВС в эти страшные дни, — пережить, поесть, согреться, позвонить и поговорить с психологом.





Активисты помогают силовикам войтивайти

С конца июня айтишники помогают силовикам, которые хотят перейти в айти. Бывший следователь Евгений Юшкевич инициирует bychange.me, где айтишники помогают переучиться силовикам, госслужащим и «людям, уволенным или ушедшим с работы по соображениям совести».





Микита Микадо и Сергей Борисюк запускают проект финансовой помощи: «Обращаюсь к белорусским силовикам, — говорит Микадо. — Если вы хотите быть на стороне добра, но финансы не позволяют, пишите — я помогу. Также обращаюсь к другим предпринимателям. Пожалуйста, присоединяйтесь к этой инициативе. Вместе мы сможем убедить ребят не бить женщин, детей, сограждан».





После давления на PandaDoc финансово силовиков продолжает поддерживать вместо Микадо и Борисюка СЕО DeepDee Ярослав Лихачевский.





Компании дают деньги пострадавшим

К фондам и инициативам подключаются крупные компании и отдельные работники: ISsoft выделяет $500 тысяч на помощь пострадавшим. EPAM даёт деньги на медицинскую, психологическую, юридическую поддержку пострадавшим в ходе мирных акций протеста. А потом и открывает курсы для неайтишников. BelitSoft компенсирует сотрудникам $100 в месяц за посещение психотерапевта. Разработчик Алексей Новиков перечисляет половину зарплаты протестующим заводчанам.





Студенты защищают своих

В БНТУ студенты возмущены — по коридорам университета ходят люди в чёрном. Задержана студентка Виктория Гранковская (сейчас она в СИЗО КГБ) — и студенты БНТУ не молчат — они требуют от проректора прогнать силовиков и освободить Викторию. В БГУИР, пока четверокурсник Дмитрий Мазуро отбывает 38 суток за участие в акции, студенты выходят на акцию солидарности. Их слоганы «Я/Мы Дмитрий Мазуро» и «Чужих проблем не бывает». Родители студентов говорят, что не будут платить за обучение, пока учащихся задерживают и бьют на мирных акциях.





Волонтёры пишут

Кроме того, начиная с июня, айтишники на волонтёрских началах разрабатывают и запускают приложения/сайты/боты, которые помогают лучше узнать соседей (dze.chat), найти задерженного родственника (spiski.live), узнать больше о фальсификациях («Голос»), общаться в офлайне («Марш»), делиться продуктами (INeedHelpBY), объединить в одном месте все фонды и сделать удобнее процесс пожертвования (Digital Solidarity). И многие другие.





Айтишники выходят

14 августа работники ИТ-отрасли выходят к зданию ПВТ и на кольцевую — против насилия и в знак солидарности с пострадавшими во время мирных демонстраций. Позже, в сентябре, айтишники будут гулять по городу с плакатами «Save PandaDoc» — в знак поддержки компании PandaDoc, которую обыскивает ДФР, а четверых сотрудников задерживают. В октябре акции солидарности продолжаются. Чтобы разогнать очередной сбор у ПВТ в поддержку забастовки, силовики пригоняют 12 бусов, 3 автозака и спецсредства. Но айтишники продолжают выходить.