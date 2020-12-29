ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бизнесмен Шакутин заявил, что никогда не был «кошельком президента»

29.12.2020 13:13 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Александр Шакутин заявил, что ни копейки правительству и президенту не дал.

Недвижимость и автомобиль известного бизнесмена Александра Шакутина, председателя совета директоров ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» находятся под арестом. 

«Послушайте, я не знаю, кто приближен, а кто отдален к Александру Лукашенко. Я – бизнесмен, занимаюсь экономикой, а не политикой. В экономке я сведущ и могу на любой экономический вопрос ответить кому угодно. Это та сфера, которую я знаю на 200 процентов», – заявил Шакутин в интервью изданию «Народная Воля».

«Я могу где угодно дать показания, объяснения, разъяснения, даже на полиграфе пройти тестирование – никогда за всю мою историю ни копейки никому в правительстве не дал! Не только в правительстве, но и президенту! И самое странное, что никто никогда у меня и не просил ничего», - добавил он.

Он также заявил, что никогда не был «кошельком Лукашенко».

Бизнесмен сказал, что всегда работал в правовом поле, как и все другие бизнесмены.

«На данный момент у меня появились проблема по холдингу «Салео». И она инициирована не мной. Я лишь дал гарантию, что будут выполнены все обязательства, но этого не произошло. Все обязательства перешли на меня. Банки подали на меня в суд, и я не имею права выехать за границу. Не только в Европу, но и в Россию, и в Украину. Я не могу сесть за руль автомобиля – суд так решил. У меня арестовано имущество. Вот скажите, если бы я кем-то был в этой стране – такое возможно бы было?» - заявил Шакутин.

Он сказал, что уже написано опровержение, где компания требует, чтобы ей вернули статус-кво.

«Потому что это все абсолютно бездоказательно сделано. И, на мой взгляд, это решение противоречит основным принципам Европейского Союза». – сказал он.

«К большому сожалению, слишком жестко поступает Запад. Гораздо жестче, чем надо. Они хотят, чтобы наши предприятия встали, чтобы вызвать бунт, создать протестные настроения у людей», – отметил Шакутин.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Шакутин заявил, что ни копейки правительству и президенту не дал.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский рубль укрепился к доллару на торгах БВФБ 29 декабря 2020 г.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика