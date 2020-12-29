Бизнесмен Шакутин заявил, что никогда не был «кошельком президента»

Источник материала: Ежедневник

Александр Шакутин заявил, что ни копейки правительству и президенту не дал.

Недвижимость и автомобиль известного бизнесмена Александра Шакутина, председателя совета директоров ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» находятся под арестом.

«Послушайте, я не знаю, кто приближен, а кто отдален к Александру Лукашенко. Я – бизнесмен, занимаюсь экономикой, а не политикой. В экономке я сведущ и могу на любой экономический вопрос ответить кому угодно. Это та сфера, которую я знаю на 200 процентов», – заявил Шакутин в интервью изданию «Народная Воля» .

«Я могу где угодно дать показания, объяснения, разъяснения, даже на полиграфе пройти тестирование – никогда за всю мою историю ни копейки никому в правительстве не дал! Не только в правительстве, но и президенту! И самое странное, что никто никогда у меня и не просил ничего», - добавил он.

Он также заявил, что никогда не был «кошельком Лукашенко».

Бизнесмен сказал, что всегда работал в правовом поле, как и все другие бизнесмены.

«На данный момент у меня появились проблема по холдингу «Салео». И она инициирована не мной. Я лишь дал гарантию, что будут выполнены все обязательства, но этого не произошло. Все обязательства перешли на меня. Банки подали на меня в суд, и я не имею права выехать за границу. Не только в Европу, но и в Россию, и в Украину. Я не могу сесть за руль автомобиля – суд так решил. У меня арестовано имущество. Вот скажите, если бы я кем-то был в этой стране – такое возможно бы было?» - заявил Шакутин.

Он сказал, что уже написано опровержение, где компания требует, чтобы ей вернули статус-кво.

«Потому что это все абсолютно бездоказательно сделано. И, на мой взгляд, это решение противоречит основным принципам Европейского Союза». – сказал он.

«К большому сожалению, слишком жестко поступает Запад. Гораздо жестче, чем надо. Они хотят, чтобы наши предприятия встали, чтобы вызвать бунт, создать протестные настроения у людей», – отметил Шакутин.