Многодетная семья «продала» квартиру, которой владел банк, четырем разным людям и «заработала» на предоплате больше 45 000 рублей

Источник материала: Onliner

Эта история длится уже как минимум 9 лет. Многодетная семья, получив в банке льготный кредит, приобрела двухкомнатную квартиру в Кобрине. Но просто жить в ней было не очень интересно: ее решили продать, хотя права на это не имели. Причем в разное время «продали» четырем разным людям, взяв с них предоплату, но так и не оформив сделку официально. Подробности сообщает Следственный комитет Беларуси.

В далеком августе 2011 года 39-летняя жительница Кобрина увидела на входе в подъезд объявление о намерении купить здесь квартиру. Позвонила по указанному номеру и договорилась о продаже собственной «двушки», в которой и проживала, с 60-летним мужчиной. Получила от него в качестве предоплаты 5000 рублей. После этого передала ему ключи от жилья. В квартиру переехала дочь мужчины, для которой она и предназначалась.

Обосноваться толком не удалось: обвиняемая, потратив до 2013 года переданные ей деньги на личные нужды, так и не оформила сделку, а девушку выселила.

В июле 2018 года женщина разместила объявление о продаже этой же квартиры на одной из интернет-площадок. С ней связалась потенциальная покупательница, которая в качестве задатка передала ей $2000. После этого собственница «проданной» жилплощади стала избегать звонков от потерпевшей. В переписке под разными предлогами (например, онкологическое заболевание) откладывала оформление сделки.

19 июля 2020 года обвиняемая получила за свою «двушку» больше 16 000 рублей аванса от 30-летней жительницы Кобрина, а 22 сентября, действуя в сговоре со своим 42-летним мужем, еще около 20 000 рублей от 38-летней местной жительницы.

Во всех случаях супруги знали о том, что не могут продать недвижимость, поскольку ею владеет банк. Квартиру супруги получили с использованием льготного кредита, предоставленного им как многодетной семье.

Действия женщины квалифицированы по ч. 2, 3, 4 ст. 209 (мошенничество), а ее мужа — по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса. К обвиняемым применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Ранее они к уголовной ответственности не привлекались.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.