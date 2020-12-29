|
На трассе лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса, три человека пострадали
Источник материала: Onliner
В МВД сообщили, что 29 декабря около 8:30 в Чериковском районе, на 65-м км автодороги Граница России — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи, в результате лобового столкновения двух микроавтобусов травмированы три человека.
Предварительно установлено, что Volkswagen занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с другим микроавтобусом — Mercedes.
В результате ДТП пострадали три человека: оба водителя, а также пассажир Volkswagen.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, ГАИ, МЧС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Знакомы с ситуацией? Пишите нам:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МВД сообщили, что 29 декабря около 8:30 в Чериковском районе, на 65-м км автодороги Граница России — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи, в результате лобового...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)