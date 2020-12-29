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На трассе лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса, три человека пострадали

29.12.2020 13:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В МВД сообщили, что 29 декабря около 8:30 в Чериковском районе, на 65-м км автодороги Граница России — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи, в результате лобового столкновения двух микроавтобусов травмированы три человека.

Предварительно установлено, что Volkswagen занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с другим микроавтобусом — Mercedes.

В результате ДТП пострадали три человека: оба водителя, а также пассажир Volkswagen.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, ГАИ, МЧС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

На трассе лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса, три человека пострадали
На трассе лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса, три человека пострадали

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В МВД сообщили, что 29 декабря около 8:30 в Чериковском районе, на 65-м км автодороги Граница России — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи, в результате лобового...
 
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