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Рождественская биатлонная гонка прошла в Рупольдинге

29.12.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рождественская биатлонная гонка прошла в Рупольдинге

В Рупольдинге прошла Рождественская биатлонная гонка. Она стала последним соревнованием в 2020 году.

Состояла гонка из двух частей. Сначала 10 дуэтов соревновались в масс-старте. Команды прошли по восемь огневых рубежей. Белорусы Динара Алимбекова и Антон Смольский допустили семь промахов и заняли только восьмое место, отстав от лидеров на минуту и 50 секунд.

Победу одержали россияне Матвей Елисеев и Евгения Павлова. Следом финишировали немецкие биатлонисты Франциска Пройс и Симон Шемп.

Спустя час спортсмены вышли на гонку преследования. В этой дисциплине российскому тандему вновь не было равных (Елисеев и Павлова стреляли образцово). На второй позиции вновь представители Германии Пройс и Шемп. Третье место разделили два дуэта: итальянцы Лукас Хофер и Доротея Вирер, а также немцы Бенедикт Доль и Дениз Херман. Белорусы вновь финишировали восьмыми.

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В Рупольдинге прошла Рождественская биатлонная гонка. Она стала последним соревнованием в 2020 году. Состояла гонка из двух частей. Сначала 10 дуэтов соревновались в...
 
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