Пример лицемерия высшей пробы. В МИД прокомментировали ситуацию с санаторием «Беларусь» в Литве

Источник материала: ОНТ

Начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз прокомментировал ситуацию с санаторием «Беларусь» в Друскининкае из-за антибелорусских санкций ЕС и действия со стороны властей Литвы, сообщает БЕЛТА.

Официальный представитель МИД отметил, что ответственность очевидна, и выразил надежду, что просто словами отделаться не удастся.

Анатолий Глаз подчеркнул, что санаторий «Беларусь» в литовском Друскининкае – медучреждение – центр реабилитации для детей, в том числе детей-инвалидов. Каждый год там проходят лечение более 13 тыс. человек, в том числе более 6,5 тыс. детей. Пресс-секретарь МИД задал риторический вопрос, сможет ли литовская сторона вместе с инициаторами санкционного пакета ответить перед каждым из них и предоставить компенсацию.

Он также добавил, что, по мнению МИД, разочарование от неудавшегося псевдодемократического блицкрига переходит у западных коллег в бессильную злобу и желание посильнее наказать как своих, так и чужих.

Фото: БЕЛТА









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