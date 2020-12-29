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В Китае взорвали 250-метровый мост
Источник материала: ОНТ
Был мост, а через 10 секунд его не стало. В Китае взорвали 250-метровую переправу.
Она была старой, и даже ремонт уже не помогал. Более того, мост стал опасным. За взрывом в провинции Хунань наблюдали туристы и местные жители. Процесс контролировали специалисты. Впрочем, жители этой местности не останутся без возможности перебраться с берега не берег. Перед уничтожением 40-летнего строения, рядом возвели и уже запустили новый мост.
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Был мост, а через 10 секунд его не стало. В Китае взорвали 250-метровую переправу. Она была старой, и даже ремонт уже не помогал. Более того, мост стал опасным. За...
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