В Китае взорвали 250-метровый мост

Источник материала: ОНТ

Был мост, а через 10 секунд его не стало. В Китае взорвали 250-метровую переправу.

Она была старой, и даже ремонт уже не помогал. Более того, мост стал опасным. За взрывом в провинции Хунань наблюдали туристы и местные жители. Процесс контролировали специалисты. Впрочем, жители этой местности не останутся без возможности перебраться с берега не берег. Перед уничтожением 40-летнего строения, рядом возвели и уже запустили новый мост.

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