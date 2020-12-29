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Мощные снегопады обрушились на Северную Италию

29.12.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мощные снегопады обрушились на Северную Италию

Итальянская область Ломбардия парализована из-за снега. Земля укрыта 15–сантиметровым слоем.

Нарушено движение транспорта, отмечены перебои с электричеством. В Милане, чтобы избежать коллапса, пришлось разработать экстренный план действий.

Похолодание со снегом пришло также в Пьемонт, Венето и Лигурию. Сообщения о серьезных пробках и осложнениях в работе главных автотрасс поступают из Савоны. В Риме участились звонки в экстренные службы из-за падения деревьев и обрывов проводов. На Сардинии при ликвидации последствий непогоды погиб пожарный.

В стране ожидается новая волна холода, которая придет из Франции.

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Итальянская область Ломбардия парализована из-за снега. Земля укрыта 15–сантиметровым слоем. Нарушено движение транспорта, отмечены перебои с электричеством. В...
 
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