Мощные снегопады обрушились на Северную Италию

Источник материала: ОНТ

Итальянская область Ломбардия парализована из-за снега. Земля укрыта 15–сантиметровым слоем.

Нарушено движение транспорта, отмечены перебои с электричеством. В Милане, чтобы избежать коллапса, пришлось разработать экстренный план действий.

Похолодание со снегом пришло также в Пьемонт, Венето и Лигурию. Сообщения о серьезных пробках и осложнениях в работе главных автотрасс поступают из Савоны. В Риме участились звонки в экстренные службы из-за падения деревьев и обрывов проводов. На Сардинии при ликвидации последствий непогоды погиб пожарный.

В стране ожидается новая волна холода, которая придет из Франции.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram