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Мощные снегопады обрушились на Северную Италию
Источник материала: ОНТ
Итальянская область Ломбардия парализована из-за снега. Земля укрыта 15–сантиметровым слоем.
Нарушено движение транспорта, отмечены перебои с электричеством. В Милане, чтобы избежать коллапса, пришлось разработать экстренный план действий.
Похолодание со снегом пришло также в Пьемонт, Венето и Лигурию. Сообщения о серьезных пробках и осложнениях в работе главных автотрасс поступают из Савоны. В Риме участились звонки в экстренные службы из-за падения деревьев и обрывов проводов. На Сардинии при ликвидации последствий непогоды погиб пожарный.
В стране ожидается новая волна холода, которая придет из Франции.
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Итальянская область Ломбардия парализована из-за снега. Земля укрыта 15–сантиметровым слоем. Нарушено движение транспорта, отмечены перебои с электричеством. В...
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