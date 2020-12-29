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Террористическая атака в Кабуле: подорван автобус с госслужащими
Источник материала: ОНТ
В Кабуле подорвали микроавтобус с государственными служащими. Погиб, по меньшей мере, как минимум один человек. Ещё 13 ранены. Некоторые в критическом состоянии.
По рассказам очевидцев, когда автобус вплотную подъехал к велосипеду раздался взрыв. На двухколесном транспорте была закреплена взрывчатка.
В период праздников атаки участились. Накануне к военному автомобилю террористы прикрепили магнитную бомбу – были ранены двое. Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна группировка.
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В Кабуле подорвали микроавтобус с государственными служащими. Погиб, по меньшей мере, как минимум один человек. Ещё 13 ранены. Некоторые в критическом состоянии. По...
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