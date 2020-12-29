ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Террористическая атака в Кабуле: подорван автобус с госслужащими

29.12.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Террористическая атака в Кабуле: подорван автобус с госслужащими

В Кабуле подорвали микроавтобус с государственными служащими. Погиб, по меньшей мере, как минимум один человек. Ещё 13 ранены. Некоторые в критическом состоянии.

По рассказам очевидцев, когда автобус вплотную подъехал к велосипеду раздался взрыв. На двухколесном транспорте была закреплена взрывчатка.

В период праздников атаки участились. Накануне к военному автомобилю террористы прикрепили магнитную бомбу – были ранены двое. Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна группировка.  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кабуле подорвали микроавтобус с государственными служащими. Погиб, по меньшей мере, как минимум один человек. Ещё 13 ранены. Некоторые в критическом состоянии. По...
 
Новости дня
Новости разные
 
Майя Санду в ближайшие предложит распустить парламент Молдовы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика