Террористическая атака в Кабуле: подорван автобус с госслужащими

Источник материала: ОНТ

В Кабуле подорвали микроавтобус с государственными служащими. Погиб, по меньшей мере, как минимум один человек. Ещё 13 ранены. Некоторые в критическом состоянии.

По рассказам очевидцев, когда автобус вплотную подъехал к велосипеду раздался взрыв. На двухколесном транспорте была закреплена взрывчатка.

В период праздников атаки участились. Накануне к военному автомобилю террористы прикрепили магнитную бомбу – были ранены двое. Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна группировка.

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