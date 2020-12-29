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Директором «БелЭкспо» назначен Сергей Баран

29.12.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Директором «БелЭкспо» назначен Сергей Баран

Сергей Баран назначен директором республиканского унитарного предприятия «Национальный выставочный центр «БелЭкспо», сообщили БЕЛТА на предприятии.

Новый руководитель «БелЭкспо» поделился также стратегическими целями. 

Кроме того, директор рассказал, что в сотрудничестве с заинтересованными ведомствами «БелЭкспо» будет инициировать разработку проектов документов, регулирующих деятельность выставочных организаций. А еще он считает немаловажным вопрос подготовки кадров. 

Фото: БЕЛТА

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Сергей Баран назначен директором республиканского унитарного предприятия «Национальный выставочный центр «БелЭкспо», сообщили БЕЛТА на предприятии. Новый...
 
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