Директором «БелЭкспо» назначен Сергей Баран

Источник материала: ОНТ

Сергей Баран назначен директором республиканского унитарного предприятия «Национальный выставочный центр «БелЭкспо», сообщили БЕЛТА на предприятии.

Новый руководитель «БелЭкспо» поделился также стратегическими целями.

Кроме того, директор рассказал, что в сотрудничестве с заинтересованными ведомствами «БелЭкспо» будет инициировать разработку проектов документов, регулирующих деятельность выставочных организаций. А еще он считает немаловажным вопрос подготовки кадров.

Фото: БЕЛТА

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