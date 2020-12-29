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Директором «БелЭкспо» назначен Сергей Баран
Источник материала: ОНТ
Сергей Баран назначен директором республиканского унитарного предприятия «Национальный выставочный центр «БелЭкспо»,
Новый руководитель «БелЭкспо» поделился также стратегическими целями.
Кроме того, директор рассказал, что в сотрудничестве с заинтересованными ведомствами «БелЭкспо» будет инициировать разработку проектов документов, регулирующих деятельность выставочных организаций. А еще он считает немаловажным вопрос подготовки кадров.
Фото: БЕЛТА
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Сергей Баран назначен директором республиканского унитарного предприятия «Национальный выставочный центр «БелЭкспо», сообщили БЕЛТА на предприятии. Новый...
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