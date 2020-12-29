|
Агрогородок Дрозды под Бешенковичами подключили к газу
Источник материала: ОНТ
Условия как в городе. В агрогородке Дрозды под Бешенковичами сегодня праздник. К населенному пункту подвели природный газ.
Первых три многоквартирных дома уже переведены на новое топливо. Дальше трубу поведут к частному сектору. В деревне, которая является центром крупного хозяйства, больше 130 домов.
Проблему обозначили местные жители в феврале – на приеме у помощника Президента по Витебской области. Дальше работала целая команда из строителей и газовиков. Задача – не только создать комфортные условия, но и сделать деревню более привлекательной для жизни.
В этом году в восьми районах Витебской области газифицировали девять крупных агрогородков. Всего за 20 лет голубое топливо на севере страны пришло в 350 населенных пунктов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Условия как в городе. В агрогородке Дрозды под Бешенковичами сегодня праздник. К населенному пункту подвели природный газ. Первых три многоквартирных дома уже...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)