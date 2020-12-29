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Агрогородок Дрозды под Бешенковичами подключили к газу

29.12.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Агрогородок Дрозды под Бешенковичами подключили к газу

Условия как в городе. В агрогородке Дрозды под Бешенковичами сегодня праздник. К населенному пункту подвели природный газ.

Первых три многоквартирных дома уже переведены на новое топливо. Дальше трубу поведут к частному сектору. В деревне, которая является центром крупного хозяйства, больше 130 домов.

Проблему обозначили местные жители в феврале – на приеме у помощника Президента по Витебской области. Дальше работала целая команда из строителей и газовиков. Задача – не только создать комфортные условия, но и сделать деревню более привлекательной для жизни.

В этом году в восьми районах Витебской области газифицировали девять крупных агрогородков. Всего за 20 лет голубое топливо на севере страны пришло в 350 населенных пунктов.   

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Условия как в городе. В агрогородке Дрозды под Бешенковичами сегодня праздник. К населенному пункту подвели природный газ. Первых три многоквартирных дома уже...
 
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