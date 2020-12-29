Как встретишь, так и проведешь? Психологи развеяли популярный миф о праздновании Нового года

Источник материала: ОНТ

Не следует воспринимать буквально известную фразу «Как встретишь Новый год, так его и проведешь», говорят психологи. В праздничную ночь гораздо важнее чувство радости и спокойствия. И если что-то вдруг пошло не по плану, то плохим знаком это не должно считаться.

РИА «Новости» цитирует кандидата психологических наук Вадима Мямлина.

А если ожидания от встречи праздника не оправдались, то необходимо это признать и в будущем не повторять сделанных ошибок. Как отмечают специалисты, именно такая реакция - полезная работа с проблемой.

Психолог Ирина Ларина отмечает, что фраза «Как встретишь Новый год, так его и проведешь» может иметь много смыслов. И она, скорее, означает мироощущение и желания, а не навязанные маркетологами и обществом стереотипы и красивые картинки.

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