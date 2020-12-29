Источник материала: ОНТ

Начинается выдвижение делегатов VI Всебелорусского народного собрания. Участников будет 2700. До важнейшего общественно-политического события остается полтора месяца.

Главное требование к кандидатам – все они должны представлять интересы разных групп и слоёв общества. От каждого региона не больше 310 человек, от Минска – не более 370. Одна из главных тем, которую предстоит обсудить – программа социально-экономического развития страны. По сути, то, как мы будем жить ближайшие пять лет. Путь, по которому Беларусь пойдет дальше, конечно, в первую очередь, волнует самих людей. Ожидания – самые разные, как и темы, которые хотелось бы поднять.

Всебелорусское народное собрание намечено на 11 и 12 февраля. Указ о его созыве Президент подписал накануне. На съезд соберутся представители разных ветвей власти, делегаты от предприятий, бизнесмены. Уже начал работу сайт Всебелорусского народного собрания. Там вся информация о предыдущих форумах, предстоящем, а также обратная связь. То есть платформа, где может высказаться любой неравнодушный к будущему страны.

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