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МИД о подписанном Трампом акте в отношении Беларуси: Со всех точек зрения странный и бесполезный документ
Источник материала: ОНТ
Начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз заявил журналистам, что в Министерстве иностранных дел назвали подписанный Дональдом Трампом Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси странным и бесполезным документом,
Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что именно так выглядит неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства и однозначно недружественный шаг.
Официальный представитель МИД однако отметил, что Беларусь по-прежнему настроена на нормализацию отношений с США как с уходящей, так и с будущей администрацией, но только через взаимоуважительный и равноправный диалог.
Фото: БЕЛТА
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МИД о подписанном Трампом акте в отношении Беларуси: Со всех точек зрения странный и бесполезный документ
Начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз заявил журналистам, что в Министерстве иностранных дел назвали...
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