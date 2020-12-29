МИД о подписанном Трампом акте в отношении Беларуси: Со всех точек зрения странный и бесполезный документ

Источник материала: ОНТ

Начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз заявил журналистам, что в Министерстве иностранных дел назвали подписанный Дональдом Трампом Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси странным и бесполезным документом, сообщает БЕЛТА.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что именно так выглядит неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства и однозначно недружественный шаг.

Официальный представитель МИД однако отметил, что Беларусь по-прежнему настроена на нормализацию отношений с США как с уходящей, так и с будущей администрацией, но только через взаимоуважительный и равноправный диалог.

Фото: БЕЛТА









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