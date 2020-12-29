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В Новогоднюю ночь метро будет работать до трех часов ночи

29.12.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Новогоднюю ночь метро будет работать до трех часов ночи

Столичный метрополитен в Новогоднюю ночь будет работать по особому графику.

Станции на трех линиях на вход будут открыты до 3 часов ночи. В первый день Нового года подземка начнет работу, как обычно, в 5:30. Также Минский метрополитен просит рассчитывать время праздничных гуляний и заранее побеспокоится о проездных билетах.

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Столичный метрополитен в Новогоднюю ночь будет работать по особому графику. Станции на трех линиях на вход будут открыты до 3 часов ночи. В первый день Нового года...
 
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