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В Новогоднюю ночь метро будет работать до трех часов ночи
Источник материала: ОНТ
Столичный метрополитен в Новогоднюю ночь будет работать по особому графику.
Станции на трех линиях на вход будут открыты до 3 часов ночи. В первый день Нового года подземка начнет работу, как обычно, в 5:30. Также Минский метрополитен просит рассчитывать время праздничных гуляний и заранее побеспокоится о проездных билетах.
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Столичный метрополитен в Новогоднюю ночь будет работать по особому графику. Станции на трех линиях на вход будут открыты до 3 часов ночи. В первый день Нового года...
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