Затруднено движение на пл. Богушевича в Минске: не работает светофор

Источник материала: ОНТ

Минске: не работает светофор" class="one-news__figure-img">

В Минске на площади Богушевича затруднено движение, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Светофорный объект на площади Богушевича в настоящее время работает в режиме желтого мигания, поэтому движение затруднено.

Движение на участке регулирует сотрудник ГАИ. Водителей просят выбирать объездные пути.

Фото: БЕЛТА

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