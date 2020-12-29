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Затруднено движение на пл. Богушевича в Минске: не работает светофор

29.12.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Затруднено движение на пл. Богушевича в Минске: не работает светофорМинске: не работает светофор" class="one-news__figure-img">

В Минске на площади Богушевича затруднено движение, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Светофорный объект на площади Богушевича в настоящее время работает в режиме желтого мигания, поэтому движение затруднено.

Движение на участке регулирует сотрудник ГАИ. Водителей просят выбирать объездные пути.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В Минске на площади Богушевича затруднено движение, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Светофорный объект на площади Богушевича в настоящее время...
 
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