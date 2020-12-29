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Затруднено движение на пл. Богушевича в Минске: не работает светофор
Источник материала: ОНТМинске: не работает светофор" class="one-news__figure-img">
В Минске на площади Богушевича затруднено движение,
Светофорный объект на площади Богушевича в настоящее время работает в режиме желтого мигания, поэтому движение затруднено.
Движение на участке регулирует сотрудник ГАИ. Водителей просят выбирать объездные пути.
Фото: БЕЛТА
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В Минске на площади Богушевича затруднено движение, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Светофорный объект на площади Богушевича в настоящее время...
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