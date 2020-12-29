«Наши дети»: к акции присоединились минские милиционеры

Источник материала: ОНТ

Республиканская акция «Наши дети» приходит туда, где больше всего нужны забота, тепло и внимание. Накануне в Минске сотрудники милиции перевоплотились в сказочных персонажей и навестили детей, чьи родители работают над своими ошибками.

Дед Мороз и Снегурочка, разумеется, пришли не с пустыми руками – каждый ребенок получил подарок. К визиту новогодних гостей подготовились и дети – было рассказано много стихотворений и подарено море улыбок. И внимание сотрудников приковано как раз к тому, чтобы хорошо себя вели родители этих малышей.

Как правило, семьи, находящиеся в социально опасном положении, с учета снимаются – при условии, что родители исправились.

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