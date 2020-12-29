Онколог рассказал опасны ли бьюти-процедуры – выпрямление волос, наращивание ногтей, ботокс

Источник материала: ОНТ

Врач-онколог и химиотерапевт Андрей Базылев рассказал в интервью «Пятому каналу», что бьюти-процедуры могут вызывать онкологические заболевания, если злоупотреблять ими, пишет radiosputnik.ria.ru .

По словам Базылева, выпрямление волос можно назвать наиболее опасной для здоровья процедурой, потому что препараты для нее содержат формальдегид.

Однако риск появляется, если применять канцероген больше 8 раз в месяц. Поэтому можно сказать, что данное мероприятие опаснее для мастеров, которые ее проводят, чем для клиентов.

Косметические препараты, содержащие диоксан, могут спровоцировать эндокринные нарушения, а это, в свою очередь, может также привести к развитию онкологии, предупреждает врач.

Что касается ультрафиолетовой лампы для сушки ногтей, она вредна только при очень частом использовании – 10-15 раз в месяц. Только тогда возникает риск онкологии.

По мнению Базылева, окрашивание волос и уколы «ботокса» – безопасные для здоровья процедуры.

Уколы ботулотоксина на данный момент, как показывают исследования, также не несут никакого риска, отмечает врач.

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