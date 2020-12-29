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Онколог рассказал опасны ли бьюти-процедуры – выпрямление волос, наращивание ногтей, ботокс

29.12.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Онколог рассказал опасны ли бьюти-процедуры – выпрямление волос, наращивание ногтей, ботокс

Врач-онколог и химиотерапевт Андрей Базылев рассказал в интервью «Пятому каналу», что бьюти-процедуры могут вызывать онкологические заболевания, если злоупотреблять ими, пишет radiosputnik.ria.ru.

По словам Базылева, выпрямление волос можно назвать наиболее опасной для здоровья процедурой, потому что препараты для нее содержат формальдегид.

Однако риск появляется, если применять канцероген больше 8 раз в месяц. Поэтому можно сказать, что данное мероприятие опаснее для мастеров, которые ее проводят, чем для клиентов.

Косметические препараты, содержащие диоксан, могут спровоцировать эндокринные нарушения, а это, в свою очередь, может также привести к развитию онкологии, предупреждает врач.

Что касается ультрафиолетовой лампы для сушки ногтей, она вредна только при очень частом использовании – 10-15 раз в месяц. Только тогда возникает риск онкологии.

По мнению Базылева, окрашивание волос и уколы «ботокса» –  безопасные для здоровья процедуры.

Уколы ботулотоксина на данный момент, как показывают исследования, также не несут никакого риска, отмечает врач.

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Врач-онколог и химиотерапевт Андрей Базылев рассказал в интервью «Пятому каналу», что бьюти-процедуры могут вызывать онкологические заболевания, если...
 
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