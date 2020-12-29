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Майя Санду в ближайшие предложит распустить парламент Молдовы

29.12.2020 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Майя Санду в ближайшие предложит распустить парламент Молдовы

  • 29.12.2020, 13:17
Майя Санду в ближайшие предложит распустить парламент Молдовы
Майя Санду

Президент отметила, что все политические силы выступают за досрочные парламентские выборы.

Президент Молдовы Майя Санду через несколько дней предложит роспуск парламента.

Об этом Санду заявила по итогам консультаций со всеми парламентскими фракциями и группами в понедельник, сообщает NewsMaker.

По итогам встречи Санду сообщила, что в ближайшие дни представит решение выхода из политического и экономического кризиса.

"Ни одна политическая партия не заявила открыто о том, что готова в составе парламентского большинства взять ответственность за назначение нового правительства. Все формирования выступают за проведение досрочных парламентских выборов", - сказала она.

Санду подчеркнула, что большинство граждан также хотят избрать новый состав.

"В ближайшие дни я выйду с инициативой, внесу предложения для того, чтобы прийти к досрочным парламентским выборам", - цитирует Санду агентство "Интерфакс".

На вопрос о том, кто возглавит правительство с 1 января после отставки Иона Кику, Санду ответила, что правительство, назначенное социалистами, остается, а согласно действующему законодательству должность премьера должен занять кто-то из нынешних министров.

Следует подчеркнуть, что Конституция Молдовы определяет два условия, при которых роспуск парламента и досрочные выборы становятся возможными. Это либо блокирование работы парламента с любой причины в течение трех месяцев, или неспособность парламента утвердить новое правительство.

На прошлой неделе премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что выступает с предложением об отставке правительства для роспуска парламента.

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Президент отметила, что все политические силы выступают за досрочные парламентские выборы.
 
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