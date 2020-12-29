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Белоруска — омоновцу: Сначала было противно на тебя смотреть, а потом жалко

29.12.2020 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белоруска — омоновцу: Сначала было противно на тебя смотреть, а потом жалко

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  • 29.12.2020, 13:05
  • 2,150
Белоруска — омоновцу: Сначала было противно на тебя смотреть, а потом жалко

Потому что ты служил в августе, сентябре, ноябре, декабре.

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал сильное письмо своей читательницы:

"До сих пор вспоминаю видео, где омоновец вышел к представителям провластного пробега, - пишет белоруска. - Испанский стыд за обе стороны. Но я сейчас не о людях, кричащих "спасибо". Я о тебе, омоновец.

Сначала было противно на тебя смотреть, а потом жалко. Ты понимаешь, что уже навсегда обречён только на искусственную и проплаченную "любовь" таких девушек и, застрявших во времени, пенсионерок. Ты понимаешь, что когда будешь знакомится с женщиной, она у тебя спросит: "А давно ты служить?" И если ты ответишь да, то будет знать, что и в августе ты тоже служил. И не будет у тебя этой женщины. Потому что мы, женщины, ищем не только мужей, но и отцов своих детей. И не одна из нас не захочет, чтобы им стал мерзавец, избивающий людей.

Ты скажешь, что этого не делал. Делал. Потому что ты служил в августе, сентябре, ноябре, декабре.

Что тебе делать? Через месяц, когда познакомишься с девушкой, на её вопрос о том, сколько ты служил, ответь: "Долго, но после августа уволился". И поверь, она увидит в тебе свою защиту".

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Потому что ты служил в августе, сентябре, ноябре, декабре.
 
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