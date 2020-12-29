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«Бабы и деды идут до победы!»: пенсионеры вышли в центр Минска
Источник материала: Хартия'97
«Бабы и деды идут до победы!»: пенсионеры вышли в центр Минска
Участники акции поздравили белорусов с годом Быка.
Пенсионеры вышли в центр Минска и поздравили белорусов с Новым годом, сообщает
«Бабы и деды идут до победы!», «Год Быка без пацука!», — скандировали участники акции.
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Участники акции поздравили белорусов с годом Быка.
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