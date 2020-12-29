Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Белорусские силовики теряют боевой дух, измотаны» Разворот Беларуси в сторону Европы для Кремля будет означать очередной геополитический проигрыш.

Для начала нужно понять — каков был повод для инициирования договора. Их может быть несколько:Первая. Запугать таким образом протестное большинство Беларуси. Словом, Лукашенко уже пытался оказать такое воздействие на протест еще летом, попросив Путина сформировать «дополнительный контингент внутренних войск» на границе с Беларусью. Но протестные настроения это не остановило и контингент расформировали.Вторая. Белорусские силовики теряют боевой дух, измотаны. Вдобавок они чувствуют, то как негативно к ним относится общество. Оппозиция начала независимое расследование в лице Народного трибунала и проекта «Единая Книга Регистрации Преступлений». Все это сказывается и за последнее время из системы МВД уволилось порядка 18 % сотрудников. Более сотни человек — из минского ОМОНа.Поэтому усилить силовой блок, возможно планируется российскими «коллегами».Ну и третья причина. Некий определенный расчет Путина.Разворот Беларуси в сторону Европы для Кремля будет означать очередной геополитический проигрыш. Ведь таким образом, Россия лишается возможности приблизить свои войска ближе к НАТО и т.н. «Сувалкскому коридору».Для того, что бы возможные замыслы Путина не воплотились в реальность, необходима решительная и жесткая позиция стран Запада по отношению к России, ее имперским амбициям. Беларусь может стать надежным бастионом Европы и форпостом западной цивилизации на восточном направлении. И замыслы Путина и Кремля не должны этому помешать.