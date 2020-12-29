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«Белорусские силовики теряют боевой дух, измотаны»

29.12.2020 13:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Белорусские силовики теряют боевой дух, измотаны»
Иллюстративное фото
Недавно стало известно о подписании договора о сотрудничестве между национальной российской гвардией и Министерством внутренних дел Беларуси. Стоит отметить, что федеральная национальная российская гвардия — структура, аналогичная внутренним войскам или полицейскому спецназу. Итак, попробуем разобраться что это может значить, пишет сайт region.expert.

Для начала нужно понять — каков был повод для инициирования договора. Их может быть несколько:

Первая. Запугать таким образом протестное большинство Беларуси. Словом, Лукашенко уже пытался оказать такое воздействие на протест еще летом, попросив Путина сформировать «дополнительный контингент внутренних войск» на границе с Беларусью. Но протестные настроения это не остановило и контингент расформировали.

Вторая. Белорусские силовики теряют боевой дух, измотаны. Вдобавок они чувствуют, то как негативно к ним относится общество. Оппозиция начала независимое расследование в лице Народного трибунала и проекта «Единая Книга Регистрации Преступлений». Все это сказывается и за последнее время из системы МВД уволилось порядка 18 % сотрудников. Более сотни человек — из минского ОМОНа.

Поэтому усилить силовой блок, возможно планируется российскими «коллегами».

Ну и третья причина. Некий определенный расчет Путина.

Разворот Беларуси в сторону Европы для Кремля будет означать очередной геополитический проигрыш. Ведь таким образом, Россия лишается возможности приблизить свои войска ближе к НАТО и т.н. «Сувалкскому коридору».

Для того, что бы возможные замыслы Путина не воплотились в реальность, необходима решительная и жесткая позиция стран Запада по отношению к России, ее имперским амбициям. Беларусь может стать надежным бастионом Европы и форпостом западной цивилизации на восточном направлении. И замыслы Путина и Кремля не должны этому помешать.
 
 
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Разворот Беларуси в сторону Европы для Кремля будет означать очередной геополитический проигрыш.
 
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