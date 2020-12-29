ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Караев – о Тихановском: «Нет на него статьи - надо придумать и посадить его надолго. Пусть сдохнет там!»

29.12.2020 13:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Караев – о Тихановском: «Нет на него статьи - надо придумать и посадить его надолго. Пусть сдохнет там!»
Сергей Тихановский / Еврорадио
Уголовное дело в отношение Сергея Тихановского и его команды политически мотивированное, утверждает инициатива BYPOL и приводит ряд доказательств.

По данным авторов расследования, разработка Сергея Тихановского сотрудниками белорусских правоохранительных органов велась задолго до задержания блогера. Поводы для возбуждения уголовного дела искали представители ГУБОПиК, однако найти так ничего так и не смогли.

«В связи с этим последовало решение об организации против него провокации. Приказ об этом был отдан лично бывшим министром внутренних дел Караевым Юрием Хаджимуратовичем», — утверждают авторы расследования из BYPOL.


Для участии в провокации привлекли проститутку по кличке «Ламбада», которая «сотрудничала на конфиденциальной основе» с одним из оперуполномоченных, говорят в BYPOL. После конфликта с этой женщиной в Гродно, напомним, Тихановский был задержан, и до сих пор находится в заключении.

В распоряжение BYPOL также оказалась аудиозапись высказываний Юрия Караева о Тихановском. Бывший глава МВД называет блогера «быдлоганом», который хотел раскачать страну — ездил по проблемным местам и критиковал власть.

«Он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все эти вопросы, но там он рот свой поганый не открывал: «Мы с мусорами разберёмся!». А тут приехал на самую тишайшую ниву, на самое покорное население, на самых лучших милиционеров в мире!!! И начал: «Мусора» там, «Мы раскачаем эту власть» видя, что ему нет противодействия. Хорошо, что его хлопнули. Жалею только, что поздно», — говорит Караев.


Он признается, что о необходимости обратить внимание на Тихановского ему говорили еще «в октябре», что милиция работала по этому вопросу вместе с компетентными органами, и что «хватило мудрости хоть когда-то его увидеть и хлопнуть».

«Пусть вопит весь мир: «По пределу, по беспределу». Такая тварь опаснее всех. Он опаснее всех этих Бабариков. Он разрушитель государства. Нет на него статьи - надо придумать и посадить его надолго. Пусть там сидит! Пусть сдохнет там!», — говорит Караев.


Караев – о Тихановском: «Нет на него статьи - надо придумать и посадить его надолго. Пусть сдохнет там!»

Схема вымышленной преступной группы Тихановского от ГУБОПиК, которая оказалась в распоряжении BYPOL

Сергея Тихановского задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение его супруги Светланы кандидатом в президенты. Когда блогер разговаривал с людьми, какая-то женщина подошла к нему сзади и начала хватать за руку. Он пытался дистанцироваться, женщина пожаловалась милиционерам, что Тихановский отказывается с ней общаться. Завязалась потасовка, один из милиционеров упал на асфальт. Позднее в отношении Тихановского возбудили уголовное дело по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». Затем в отношении него были выдвинуты и другие обвинения — в «воспрепятствовании работы Центризбиркома» (ст. 191 УК) и «разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды» (ч. 3 ст. 130 УК — новое обвинение). Белорусские правозащитники признали Тихановского политзаключенным.

В конце ноября Тихановскому в очередной раз продлили срок содержания под стражей на три месяца — до конца февраля 2021 года.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
На трассе лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса, три человека пострадали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика