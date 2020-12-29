Караев – о Тихановском: «Нет на него статьи - надо придумать и посадить его надолго. Пусть сдохнет там!»

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Сергей Тихановский / Еврорадио

BYPOL

«В связи с этим последовало решение об организации против него провокации. Приказ об этом был отдан лично бывшим министром внутренних дел Караевым Юрием Хаджимуратовичем», — утверждают авторы расследования из BYPOL.

«Он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все эти вопросы, но там он рот свой поганый не открывал: «Мы с мусорами разберёмся!». А тут приехал на самую тишайшую ниву, на самое покорное население, на самых лучших милиционеров в мире!!! И начал: «Мусора» там, «Мы раскачаем эту власть» видя, что ему нет противодействия. Хорошо, что его хлопнули. Жалею только, что поздно», — говорит Караев.

«Пусть вопит весь мир: «По пределу, по беспределу». Такая тварь опаснее всех. Он опаснее всех этих Бабариков. Он разрушитель государства. Нет на него статьи - надо придумать и посадить его надолго. Пусть там сидит! Пусть сдохнет там!», — говорит Караев.

Схема вымышленной преступной группы Тихановского от ГУБОПиК, которая оказалась в распоряжении BYPOL