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Караев – о Тихановском: «Нет на него статьи - надо придумать и посадить его надолго. Пусть сдохнет там!»
Источник материала: UDF
Сергей Тихановский / Еврорадио
По данным авторов расследования, разработка Сергея Тихановского сотрудниками белорусских правоохранительных органов велась задолго до задержания блогера. Поводы для возбуждения уголовного дела искали представители ГУБОПиК, однако найти так ничего так и не смогли.
«В связи с этим последовало решение об организации против него провокации. Приказ об этом был отдан лично бывшим министром внутренних дел Караевым Юрием Хаджимуратовичем», — утверждают авторы расследования из BYPOL.
Для участии в провокации привлекли проститутку по кличке «Ламбада», которая «сотрудничала на конфиденциальной основе» с одним из оперуполномоченных, говорят в BYPOL. После конфликта с этой женщиной в Гродно, напомним, Тихановский был задержан, и до сих пор находится в заключении.
В распоряжение BYPOL также оказалась аудиозапись высказываний Юрия Караева о Тихановском. Бывший глава МВД называет блогера «быдлоганом», который хотел раскачать страну — ездил по проблемным местам и критиковал власть.
«Он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все эти вопросы, но там он рот свой поганый не открывал: «Мы с мусорами разберёмся!». А тут приехал на самую тишайшую ниву, на самое покорное население, на самых лучших милиционеров в мире!!! И начал: «Мусора» там, «Мы раскачаем эту власть» видя, что ему нет противодействия. Хорошо, что его хлопнули. Жалею только, что поздно», — говорит Караев.
Он признается, что о необходимости обратить внимание на Тихановского ему говорили еще «в октябре», что милиция работала по этому вопросу вместе с компетентными органами, и что «хватило мудрости хоть когда-то его увидеть и хлопнуть».
«Пусть вопит весь мир: «По пределу, по беспределу». Такая тварь опаснее всех. Он опаснее всех этих Бабариков. Он разрушитель государства. Нет на него статьи - надо придумать и посадить его надолго. Пусть там сидит! Пусть сдохнет там!», — говорит Караев.
Схема вымышленной преступной группы Тихановского от ГУБОПиК, которая оказалась в распоряжении BYPOL
Сергея Тихановского задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение его супруги Светланы кандидатом в президенты. Когда блогер разговаривал с людьми, какая-то женщина подошла к нему сзади и начала хватать за руку. Он пытался дистанцироваться, женщина пожаловалась милиционерам, что Тихановский отказывается с ней общаться. Завязалась потасовка, один из милиционеров упал на асфальт. Позднее в отношении Тихановского возбудили уголовное дело по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». Затем в отношении него были выдвинуты и другие обвинения — в «воспрепятствовании работы Центризбиркома» (ст. 191 УК) и «разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды» (ч. 3 ст. 130 УК — новое обвинение). Белорусские правозащитники признали Тихановского политзаключенным.
В конце ноября Тихановскому в очередной раз продлили срок содержания под стражей на три месяца — до конца февраля 2021 года.
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Караев – о Тихановском: «Нет на него статьи - надо придумать и посадить его надолго. Пусть сдохнет там!»
Для участии в провокации привлекли проститутку по кличке «Ламбада».
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