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Банки: с 1 января нужно будет платить налог со всего кешбэка. В Нацбанке пояснили, так ли это
Источник материала: Tut.by
1 января истекает срок действия указа «О развитии безналичных расчетов», который вводил льготу по уплате подоходного налога с кешбэка (если говорить просто, с той суммы, которая возвращается вам обратно после покупки). По этому документу платить налог нужно, только если кешбэк превышает 2% от суммы покупки. Некоторые банки уже предупреждают о том, что со следующего года налог будет взиматься со всей суммы кешбэка независимо от ставки. Вместе с тем в Нацбанке говорят, что указ о продлении этой налоговой льготы разработан и проходит согласование.
О каком указе идет речь
Указ президента № 493 «О развитии безналичных расчетов» был подписан в 2014 году, с 2017-го — продлен до 1 января 2021 года. Во-первых, этот указ вводил льготу по уплате подоходного налога с кешбэка (он же манибэк). Кэшбек не облагается подоходным налогом, если ставка не превышает 2% от суммы оплаты. Если превышает, то подоходный налог по ставке 13% нужно заплатить с суммы превышения.
Во-вторых, указ также вводил предельный размер платежа наличными для физлиц при осуществлении расчетов, не связанных с предпринимательской деятельностью — не больше 1000 базовых величин в течение календарного года.
Что будет с указом и льготами после 1 января 2021 года
Сейчас некоторые банки предупреждают клиентов, что с 1 января меняется порядок уплаты подоходного налога с кешбэка. Так, Альфа-Банк
На сайте Банка Дабрабыт тоже есть предупреждение о том, что действие налоговой льготы ограничено 1 января 2021 года, поэтому после этой даты «банк будет выступать налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет данного налога с любой суммы дохода клиента, полученного в виде манибэка». Однако в контакт-центрах еще нескольких банков нам сообщили, что пока не владеют информацией о каких-либо изменениях, связанных с уплатой налога с кешбэка.
Как пояснили FINANCE.TUT.BY в Нацбанке, сейчас разработан проект указа о продлении этой налоговой льготы, он проходит согласование. Когда будет подписан документ, сейчас сказать нельзя, но льгота, предположительно, будет действовать уже с 1 января 2021 года. Сохранится ли ограничение по сумме платежа наличными для физлиц, тоже пока неизвестно.
Отметим, что в 2017 году о продлении сроков действия положений указа стало известно в марте. Из-за этого некоторые банки временно
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В Нацбаке поясняют, что льгота, вероятно, будет продлена.
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