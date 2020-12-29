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Банки: с 1 января нужно будет платить налог со всего кешбэка. В Нацбанке пояснили, так ли это

29.12.2020 13:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 января истекает срок действия указа «О развитии безналичных расчетов», который вводил льготу по уплате подоходного налога с кешбэка (если говорить просто, с той суммы, которая возвращается вам обратно после покупки). По этому документу платить налог нужно, только если кешбэк превышает 2% от суммы покупки. Некоторые банки уже предупреждают о том, что со следующего года налог будет взиматься со всей суммы кешбэка независимо от ставки. Вместе с тем в Нацбанке говорят, что указ о продлении этой налоговой льготы разработан и проходит согласование.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

О каком указе идет речь

Указ президента № 493 «О развитии безналичных расчетов» был подписан в 2014 году, с 2017-го — продлен до 1 января 2021 года. Во-первых, этот указ вводил льготу по уплате подоходного налога с кешбэка (он же манибэк). Кэшбек не облагается подоходным налогом, если ставка не превышает 2% от суммы оплаты. Если превышает, то подоходный налог по ставке 13% нужно заплатить с суммы превышения.

Во-вторых, указ также вводил предельный размер платежа наличными для физлиц при осуществлении расчетов, не связанных с предпринимательской деятельностью — не больше 1000 базовых величин в течение календарного года.

Что будет с указом и льготами после 1 января 2021 года

Сейчас некоторые банки предупреждают клиентов, что с 1 января меняется порядок уплаты подоходного налога с кешбэка. Так, Альфа-Банк сообщает, что «в связи с непродлением указа президента № 493, согласно которому банк выплачивает клиентам манибэк (кешбэк), не превышающий 2% без взимания подоходного налога, с 1 января 2021-го со всей суммы начисленного манибэка будет удерживаться подоходный налог 13%». Там также обращают внимание на то, что доходы учитываются по дате выплаты. То есть кешбэк на декабрь, который начисляется в январе, уже придет за вычетом подоходного налога.

На сайте Банка Дабрабыт тоже есть предупреждение о том, что действие налоговой льготы ограничено 1 января 2021 года, поэтому после этой даты «банк будет выступать налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет данного налога с любой суммы дохода клиента, полученного в виде манибэка». Однако в контакт-центрах еще нескольких банков нам сообщили, что пока не владеют информацией о каких-либо изменениях, связанных с уплатой налога с кешбэка.

Как пояснили FINANCE.TUT.BY в Нацбанке, сейчас разработан проект указа о продлении этой налоговой льготы, он проходит согласование. Когда будет подписан документ, сейчас сказать нельзя, но льгота, предположительно, будет действовать уже с 1 января 2021 года. Сохранится ли ограничение по сумме платежа наличными для физлиц, тоже пока неизвестно.

Отметим, что в 2017 году о продлении сроков действия положений указа стало известно в марте. Из-за этого некоторые банки временно изменили принцип зачисления вознаграждения за безналичные операции и взимали подоходный налог со всей суммы кешбэка.

 
 
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