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ОПЕК даст Лукашенко $20 млн "на здравоохранение"
Источник материала: Партизан
Беларусь и Фонд международного развития ОПЕК подписали кредитное соглашение, по которому Беларусь получит займ на $20 млн.
фото носит иллюстративный характер
"Согласно условиям кредитного соглашения средства займа будут направлены на реализацию мер в секторе здравоохранения Беларуси, связанных с поддержкой системы, уменьшением рисков в связи с Covid и улучшением потенциала сферы здравоохранения", - говорится в сообщении на сайте министерства финансов Беларуси во вторник.
Там уточняется, что соглашение было подписано 24 декабря.
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Беларусь и Фонд международного развития ОПЕК подписали кредитное соглашение, по которому Беларусь получит займ на $20 млн.
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