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Красивая старость: пенсионерки в Беларуси снялись для новогоднего календаря
29.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Принять возраст и полюбить себя. Фотомоделями для новогоднего
Ольга Быховцева уверенно позирует перед объективом. В образе Снежной королевы едва ли разглядишь бывшего химика-технолога. В 68 лет Ольга решила: в жизни должно быть больше красок и пошла на курсы моделей.
«Становиться просто бабой даже в домашних условиях, даже когда там готовишь, убираешь, ну уж нет. Слушайте, я все делаю: у меня есть дача, детям много помогаю. Это внутренняя культура», – рассказала модель Ольга Быховцева.
Пенсионерки только по паспорту. Просят обращаться к ним без отчества и совсем не стесняются своих морщин. Называют их «историей жизни». Бывшие учителя, юристы, врачи – 12 женщин. Фотосессия – это вызов стереотипам.
Игривый июнь, изысканный ноябрь, суровый февраль. Все наряды для моделей – авторская работа. Сделаны вручную из войлока – экологически чистого материала. Оттого и энергетика у таких вещей не сравнима с фабричной, уверена дизайнер Галина Знак, и зрелую красоту выгодно подчеркивают.
«Уже 2030 году 25% будет у нас пожилое население. Таких людей мы должны видеть в рекламе, на билбордах», – отметила директор Центра активного долголетия Елена Демидова.
В Центре сейчас обучаются более трехсот человек. Осваивают продвижение в социальных сетях, актерское мастерство, йогу, изучают языки. Говорят, это не попытка наверстать упущенное в молодости, наоборот, показать, что жизнь можно менять в любом возрасте. А в новогодние дни в это верится еще сильнее.
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