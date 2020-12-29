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Красивая старость: пенсионерки в Беларуси снялись для новогоднего календаря

29.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Принять возраст и полюбить себя. Фотомоделями для новогоднего календаря стали белорусские женщины, которые вышли на пенсию и не потеряли интереса к жизни. Это проект Центра активного долголетия Беларуси. На необычной фотосессии побывала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Ольга Быховцева уверенно позирует перед объективом. В образе Снежной королевы едва ли разглядишь бывшего химика-технолога. В 68 лет Ольга решила: в жизни должно быть больше красок и пошла на курсы моделей.

«Становиться просто бабой даже в домашних условиях, даже когда там готовишь, убираешь, ну уж нет. Слушайте, я все делаю: у меня есть дача, детям много помогаю. Это внутренняя культура», – рассказала модель Ольга Быховцева.

Пенсионерки только по паспорту. Просят обращаться к ним без отчества и совсем не стесняются своих морщин. Называют их «историей жизни». Бывшие учителя, юристы, врачи – 12 женщин. Фотосессия – это вызов стереотипам.

«Выйдя на пенсию, мне так захотелось раскрыть себя. И я закончила курсы фотографа, до этого на вождение пошла. Хотя инструктор мне сказал, что в моем возрасте пора сидеть на печи, но я считаю, женщина должна в любом возрасте слезть с этой печи», – отметила модель Анна Русецкая.

Игривый июнь, изысканный ноябрь, суровый февраль. Все наряды для моделей – авторская работа. Сделаны вручную из войлока – экологически чистого материала. Оттого и энергетика у таких вещей не сравнима с фабричной, уверена дизайнер Галина Знак, и зрелую красоту выгодно подчеркивают.

«Я хочу, чтобы девочки хорошо выглядели, чтобы они не замыкались в своих семьях. Потому что сейчас такой возраст, что у некоторых уже нет семьи: дети уехали, улетели, многие вдовы. Хочется, чтобы они не сидели в своих четырех стенах», – рассказала дизайнер Галина Знак.

Следят за питанием, занимаются спортом. Проект Центра активного долголетия – возможность поддержать форму и физическую, и эмоциональную.

«Уже 2030 году 25% будет у нас пожилое население. Таких людей мы должны видеть в рекламе, на билбордах», – отметила директор Центра активного долголетия Елена Демидова.

В Центре сейчас обучаются более трехсот человек. Осваивают продвижение в социальных сетях, актерское мастерство, йогу, изучают языки. Говорят, это не попытка наверстать упущенное в молодости, наоборот, показать, что жизнь можно менять в любом возрасте. А в новогодние дни в это верится еще сильнее.



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