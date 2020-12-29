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Красный уровень опасности: синоптики предупредили о сильном гололеде
29.12.2020 13:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено на вторник в Витебской и Могилевской области, сообщает Гидромет.
Регионам присвоен красный уровень опасности. По сообщениям синоптиков, 29 декабря с 14 до 20 часов по востоку Витебской и северо-востоку Могилевской областей будет наблюдаться сильный гололед.
Могилеве из-за обледенения линий электропередачи
В Могилеве 29 декабря прогнозируется облачная погода. Днем ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха составит 0 градусов, вечером поднимется до +2.
В Витебске также пройдут дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. За окном будет от 0 до +2 градусов.
Оранжевый уровень опасности объявлен 29 декабря в Минске и ряде других регионов. Причина – порывистый ветер.
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Опасные погодные условия будут наблюдаться во вторник по востоку Витебской и северо-востоку Могилевской областей.
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