Красный уровень опасности: синоптики предупредили о сильном гололеде

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено на вторник в Витебской и Могилевской области, сообщает Гидромет.

Регионам присвоен красный уровень опасности. По сообщениям синоптиков, 29 декабря с 14 до 20 часов по востоку Витебской и северо-востоку Могилевской областей будет наблюдаться сильный гололед.

Могилеве из-за обледенения линий электропередачи остановлено троллейбусное движение - транспорт попросту не смог выехать из депо. Для перевозки пассажиров были задействованы дополнительные автобусы.

В Могилеве 29 декабря прогнозируется облачная погода. Днем ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха составит 0 градусов, вечером поднимется до +2.

В Витебске также пройдут дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. За окном будет от 0 до +2 градусов.

Оранжевый уровень опасности объявлен 29 декабря в Минске и ряде других регионов. Причина – порывистый ветер.

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