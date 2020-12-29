ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Красный уровень опасности: синоптики предупредили о сильном гололеде

29.12.2020 13:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено на вторник в Витебской и Могилевской области, сообщает Гидромет.

© Pixabay
Синоптики рассказали о погоде в последние дни уходящего года

Регионам присвоен красный уровень опасности. По сообщениям синоптиков, 29 декабря с 14 до 20 часов по востоку Витебской и северо-востоку Могилевской областей будет наблюдаться сильный гололед.

Могилеве из-за обледенения линий электропередачи остановлено троллейбусное движение - транспорт попросту не смог выехать из депо. Для перевозки пассажиров были задействованы дополнительные автобусы.

В Могилеве 29 декабря прогнозируется облачная погода. Днем ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха составит 0 градусов, вечером поднимется до +2.

В Витебске также пройдут дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. За окном будет от 0 до +2 градусов.

Оранжевый уровень опасности объявлен 29 декабря в Минске и ряде других регионов. Причина – порывистый ветер.

Читайте также:

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опасные погодные условия будут наблюдаться во вторник по востоку Витебской и северо-востоку Могилевской областей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Красивая старость: пенсионерки в Беларуси снялись для новогоднего календаря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика