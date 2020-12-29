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Полнолуние 29 декабря: чего ждать от финального астро-аккорда 2020 года?

29.12.2020 13:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Непростой високосный 2020 год подходит к своему логическому завершению, оставляя за собой множество судьбоносных событий. В честь этого небо решило подарить еще одно астрологическое событие – полнолуние 29 декабря, которое произойдет в самом семейном знаке гороскопа – Раке.

Эмоциональная гонка и постоянные потрясения закончились, пришло время выдохнуть и взять тайм-аут перед новым 2021 годом. Так что же принесет заключительное полнолуние – читайте в справке Sputnik.

© CC0 / Pixabay/Одежда в чемодане
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Как вы знаете, каждое полнолуние – время завершения и своеобразный момент прощания. А под конец года это особенно судьбоносное событие. Вот почему так важно сохранить мир в доме и позаботиться о себе.

В этот день вы можете столкнуться с неожиданными всплесками эмоций (больше всего это касается тех, кто родился под знаком Рака), так что постарайтесь успокоиться и не впадать в крайности. Но самым главным советом станет внимательность. Постарайтесь быть учтивым, не перегружайте себя и выделите время на отдых.

Вспомните о том, чего вы лишились в 2020 году: время, деньги, работа, любовь или дружба и постарайтесь отпустить все с Луной. А если вы хотите возобновить контакты или вернуть что-то в свою жизнь – действуйте без промедления! Луна – целебный эликсир, который поможет вам загладить вину и исправить любую ситуацию.

Если же вы проработали и отпустили все, не оглядывайтесь назад. Это полнолуние подарит самые позитивные флюиды, зарядит вас надеждой и даст стимул для достижения целей. Вы взглянете на вещи под другим углом, а интуиция будет работать на максимуме. Впереди многообещающее будущее - так обещают звезды.

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Пришло время обнулиться, завершить все дела и попрощаться с тяжелым астрологическим годом: впереди только  надежда на светлое будущее!
 
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