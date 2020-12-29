Горунович: Отменят ЧМ в Минске, не отменят – это в любом случае будет использовано протестом

Источник материала: Салiдарнасць

Главный редактор спортивного ресурса «Трибуна» Олег Горунович считает, что белорусские власти проиграют и в случае переноса чемпионата мира по хоккею-2021 в Минске, и в случае его проведения.





«Отменят ЧМ в Минске, не отменят – это в любом случае будет использовано протестом, – пишет Горунович. – Отмена – ну это чистое ха-ха.

Уже можно представить, какой вой устроит пропаганда, как будут биться в истерике Азаренок, Муковозчик, Эйсмонт и прочие золотые язычки да перья БСЖ. Это еще один удар по Лукашенко, причем в очень деликатное место (ранее туда же пнул МОК), проявление брезгливого отношения со стороны мирового сообщества.

Но даже если что-то переиграется и турнир не перенесут, это тоже будет занятно. Сколько еще слов от игроков, тренеров, функционеров и политиков мы услышим о Лукашенко и ситуации в Беларуси.

А что будет твориться, когда начнется турнир? Уже представляю, как тысячи белорусов идут от стелы к «Минск-Арене», по проспекту носятся автозаки и бусики, чернь в балаклавах бросается на прохожих – кого-то тащат, кого-то бьют прямо на месте.

Интернет, конечно же, выключен, общественный транспорт не ходит. Уникальное шоу, и если включить его в программу ЧМ, то можно даже повышать цены на билеты.

Не удивлюсь, если соображения безопасности по причине, описанной выше, и станут основополагающими для переноса.

Фазель, конечно, почему-то всем сердцем к Лукашенко, но какой хоккей в таких условиях, да и спонсоры от необходимости работать в Минске наверняка плюются».

Напомним, на днях Белорусский фонд спортивной солидарности получил ответ от Международной федерации хоккея (IIHF). В нем сообщается, что дисциплинарная комиссия IIHF начала расследование в отношении председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

IIHF также обещает переговоры с Белорусским фондом спортивной солидарности по поводу целесообразности проведения чемпионата мира в Минске в мае 2021 года.

Ранее глава IIHF Рене Фазель настаивал, что турнир не должен переноситься.

Особенностью ситуации является и то, что чемпионат наравне с Минском должна принимать Рига. Между тем власти Латвии уже ввели санкции против Александра Лукашенко и Дмитрия Баскова.