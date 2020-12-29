Фотофакт. На стоянке в Светоргорске сгорели две фуры

Сразу два большегрузных автомобиля сгорели сегодня глубокой ночью на одной из стоянок в Светлогорске.



Фото МЧС

Как сообщили в МЧС, ЧП произошло в районном центре на улице Кооперативной.

Спасатели сообщили, что огнем уничтожены кабины, повреждены моторные отсеки, прицепы и колеса Volvo FH-12 (2005 г.в.) и Scania R-440 (2006 г.в.).

Причина пожара устанавливается.