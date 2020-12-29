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Фотофакт. На стоянке в Светоргорске сгорели две фуры
Источник материала: Навiны
Сразу два большегрузных автомобиля сгорели сегодня глубокой ночью на одной из стоянок в Светлогорске.
Как сообщили в МЧС, ЧП произошло в районном центре на улице Кооперативной.
Спасатели сообщили, что огнем уничтожены кабины, повреждены моторные отсеки, прицепы и колеса Volvo FH-12 (2005 г.в.) и Scania R-440 (2006 г.в.).
Причина пожара устанавливается.
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Сразу два большегрузных автомобиля сгорели сегодня глубокой ночью на одной из стоянок в Светлогорске.
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