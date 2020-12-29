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Фотофакт. На стоянке в Светоргорске сгорели две фуры

29.12.2020 14:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сразу два большегрузных автомобиля сгорели сегодня глубокой ночью на одной из стоянок в Светлогорске.

Фотофакт. На стоянке в Светоргорске сгорели две фуры
Фото МЧС

Как сообщили в МЧС, ЧП произошло в районном центре на улице Кооперативной.

Спасатели сообщили, что огнем уничтожены кабины, повреждены моторные отсеки, прицепы и колеса Volvo FH-12 (2005 г.в.) и Scania R-440 (2006 г.в.).

Причина пожара устанавливается.

 
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Сразу два большегрузных автомобиля сгорели сегодня глубокой ночью на одной из стоянок в Светлогорске.
 
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