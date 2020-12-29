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Биржа: доллар упал на торгах 29 декабря
Источник материала: Навiны
На Белорусской валютно-фондовой бирже осталось провести всего две сессии (30 и 31 декабря), и на каких позициях белорусский рубль уйдет на трехдневные каникулы, мы узнаем в четверг.
Сегодня же он укрепился лишь к американской валюте. Три основные иностранные валюты 29 декабря «закрылись» на следующих позициях:
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На Белорусской валютно-фондовой бирже осталось провести всего две сессии (30 и 31 декабря), и на каких позициях белорусский рубль уйдет на трехдневные каникулы, мы...
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