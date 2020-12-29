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Биржа: доллар упал на торгах 29 декабря

29.12.2020 14:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На Белорусской валютно-фондовой бирже осталось провести всего две сессии (30 и 31 декабря), и на каких позициях белорусский рубль уйдет на трехдневные каникулы, мы узнаем в четверг.

Биржа: доллар упал на торгах 29 декабря

Сегодня же он укрепился лишь к американской валюте. Три основные иностранные валюты 29 декабря «закрылись» на следующих позициях:  

  • евро — 3,1492 белорусского рубля (+0,0014 пункта);
  • российский рубль — 3,4916 белорусского рубля за 100 российских (+0,0003 пункта);
  • доллар — 2,5708 белорусского рубля (-0,0028 пункта).
 
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На Белорусской валютно-фондовой бирже осталось провести всего две сессии (30 и 31 декабря), и на каких позициях белорусский рубль уйдет на трехдневные каникулы, мы...
 
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