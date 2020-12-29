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Филипп Киркоров: «Я безработный уже 9 месяцев. Гори оно огнем!»
Источник материала: UDF
Фото: НТВ
В проекте НТВ «Однажды» Филипп Киркоров признался, что наконец смог разглядеть Аллу-Викторию и Мартина. По словам короля российской эстрады, он захотел проводить больше времени со своими детьми.
«Да, не было работы. Я безработный уже 9 месяцев и не знаю, когда будет следующее шоу. Пока всё, так скажем, очень призрачно. Но почему-то я поймал себя на мысли: гори оно огнем! Вот она — жизнь...»
Филипп Киркоров пока не знает, как проведет этот Новый год. Популярный певец поделился своими детскими воспоминаниями о праздничных днях.
«Мы садились: мама, папа, бабушка, оливье, „С легким паром!“, новогодний „Огонёк“, Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев, праздник… И я, малыш, смотрю на это все. И так из года в год…»
По словам Киркорова, Алла-Виктория и Мартин переняли новогоднюю традицию. «На экране, на манеже всё те же. Слава богу, все живы-здоровы», — отметил артист.
Журналисты недавно поинтересовались у популярного артиста, как обстоят дела в его личной жизни, на что Филипп Киркоров дал весьма исчерпывающий ответ:
«Хожу направо и налево, имею право. Секс без обязательств. Я не связан узами брака. Гуляю как хочу и с кем захочу. Может, когда-нибудь я поведаю об этом — и у вас зашевелятся волосы!»
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Артист пока не знает, как проведет этот Новый год.
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