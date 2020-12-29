Источник материала: UDF



Фото: НТВ

«Да, не было работы. Я безработный уже 9 месяцев и не знаю, когда будет следующее шоу. Пока всё, так скажем, очень призрачно. Но почему-то я поймал себя на мысли: гори оно огнем! Вот она — жизнь...»

«Мы садились: мама, папа, бабушка, оливье, „С легким паром!“, новогодний „Огонёк“, Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев, праздник… И я, малыш, смотрю на это все. И так из года в год…»

«Хожу направо и налево, имею право. Секс без обязательств. Я не связан узами брака. Гуляю как хочу и с кем захочу. Может, когда-нибудь я поведаю об этом — и у вас зашевелятся волосы!»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Филипп Киркоров: «Я безработный уже 9 месяцев. Гори оно огнем!» Артист пока не знает, как проведет этот Новый год.

В проекте НТВ «Однажды»признался, что наконец смог разглядеть Аллу-Викторию и Мартина. По словам короля российской эстрады, он захотел проводить больше времени со своими детьми.Филипп Киркоров пока не знает, как проведет этот Новый год. Популярный певец поделился своими детскими воспоминаниями о праздничных днях.По словам Киркорова, Алла-Виктория и Мартин переняли новогоднюю традицию. «На экране, на манеже всё те же. Слава богу, все живы-здоровы», — отметил артист.Журналисты недавно поинтересовались у популярного артиста, как обстоят дела в его личной жизни, на что Филипп Киркоров дал весьма исчерпывающий ответ: