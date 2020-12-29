Экс-посол в Аргентине: Работа Макея по нормализации отношений с ЕС похерена

Источник материала: АФН

Экс-посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко обвинил белорусские власти в том, что фальсификацией выборов и насилием в отношении граждан они свели не нет всю работу по укреплению суверенитета синеокой и нормализации отношений с ЕС.

«Вся работа Макея по укреплению нашего суверенитета и нормализации отношений с ЕС в одночасье оказалась похерена. Сожалею, что на сторону народа он так и не стал, хотя, думаю, это был бы более логичный для него выбор. Но сегодня Макей вместе с остальными прислужниками режима пытаются доказать недоказуемое: легитимность президента, укравшего выборы», - заявил Астапенко.

На фоне событий в стране с начала избирательной кампании он считает закономерным введение санкций со стороны ЕС и США и предупреждает власти, что эти санкции могут быть усилены.

«США вслед за странами ЕС в очередной раз заявили режиму Лукашенко: вопрос защиты прав человека не является исключительной компетенцией отдельного государства. Мировая общественность имеет право и будет реагировать на массовые нарушения прав человека. Один из вариантов реакции – это санкции. Дальше все зависит от беларуской власти. Если нарушения прав человека не прекратятся, то санкции будут только расширяться. Это утвержденный и общепринятый механизм реагирования со стороны мирового сообщества на системные и массовые нарушения прав человека», - подчеркнул Астапенко.