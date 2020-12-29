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ФСБ России вместе с Минюстом США изъяли 330 кг кокаина
Источник материала: АФН
Сотрудники ФСБ России совместно с представителями Министерства юстиции США провели спецоперацию, в ходе которой они изъяли не менее 330 килограммов кокаина. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
Преступная группировка, как отметили в ведомстве, занималась контрабандой кокаина из Южной Америки в Россию, а также в страны Европы.
В результате первого этапа совместной операции в Петербурге в мае был задержан курьер. У него тогда обнаружили и изъяли 1 кг кокаина, передает РБК.
В ведомстве добавили, что других представителей «наркоОПГ» задержали в июне с поличным, когда они пытались реализовать наркотики в Москве. Тогда у них изъяли 34 кг кокаина. О том, сколько человек были задержаны, в ФСБ не уточнили.
В ходе заключительного этапа операции на территории Подмосковья в ноябре выявили тайник с 295 кг наркотика. Общая сумма дохода наркопреступников за незаконный сбыт изъятого наркотика могла составить 1 млрд руб., говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве отметили, что следственное управление ФСБ завело уголовные дела против участников «трансграничной наркогруппировки». Кроме того, ее участники отправлены под арест. Имен задержанных, а также статей, по которым арестованы задержанные, в ФСБ не уточнили.
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Сотрудники ФСБ России совместно с представителями Министерства юстиции США провели спецоперацию, в ходе которой они изъяли не менее 330 килограммов кокаина. Об...
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