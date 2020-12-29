С 1 января подорожает электричество. По каким тарифам будем платить

Источник материала: Tut.by

С 1 января повысят тарифы на электроэнергию — как для тех, у кого установлены газовые плиты, так и для тех, у кого электрические. Рост составит в среднем около 10%. Также вырастут тарифы для обогрева жилья, их увеличат дважды — с начала года и с 1 июня. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменятся тарифы на электроэнергию и на сколько вырастут счета за электрообогрев жилья.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Одноставочные тарифы

Сейчас есть два разных одноставочных тарифа — для тех, у кого установлены газовые плиты, и для тех, у кого электрические. То есть всю потребленную электроэнергию считают по одному тарифу. Для первых тариф вырастет до 0,2092 рубля за кВт•ч (сейчас — 0,1901 рубля), для вторых — до 0,1778 рубля за кВт•ч (сейчас — 0,1616 рубля). То есть рост — около 10%.

Напомним, в Беларуси еще в 2019 году отменили лимиты на электроэнергию по объемам потребления. Это значит, что независимо от того, сколько кВт•ч человек потребляет — 150, 250 или больше, он платит за них по одному тарифу.

Тарифы на электроэнергию по времени суток

Также существуют тарифы на электроэнергию по времени суток. Для тех квартир, в которых установлена электроплита, тариф по двум временным периодам с 1 января вырастет в среднем на 10%: с 22.00 до 17.00 — до 0,1245 рубля за кВт•ч (сейчас — 0,1131 рубля), с 17.00 до 22.00 — до 0,3556 рубля за кВт•ч (сейчас — 0,3232 рубля). То есть днем и ночью энергия стоит дешевле, вечером — дороже.

10,1%

Тариф на электроэнергию по трем временным периодам (речь про квартиры с электроплитами) с 1 января будет составлять: с 23.00 до 6.00 — 0,1067 рубля за кВт•ч (сейчас — 0,097 рубля), с 17.00 до 23.00 — 0,32 рубля (сейчас — 0,2909 рубля), остальное время суток — 0,1245 рубля (сейчас — 0,1131 рубля). То есть ночью электричество дешевле всего при этом варианте. Можно выбрать тариф на свое усмотрение.

Вырастут также тарифы для квартир с газовыми плитами по времени суток по временным периодам. Тариф по двум временным периодам с 1 января увеличится: с 22.00 до 17.00 — до 0,1464 рубля за кВт•ч (сейчас — 0,1331 рубля), с 17.00 до 22.00 — до 0,4184 рубля за кВт•ч (сейчас — 0,3802 рубля). Тариф по трем временным периодам с 1 января будет составлять: с 23.00 до 6.00 — 0,1255 рубля за кВт•ч (сейчас — 0,1141 рубля), с 17.00 до 23.00 — 0,3766 рубля (сейчас — 0,3422 рубля), остальное время суток — 0,1464 рубля (сейчас — 0,1331 рубля).

Как изменятся тарифы для обогрева жилья и насколько вырастут счета

Те, кто хочет обогревать жилье электричеством, могут выбрать один из двух тарифов. Первый вариант — одноставочный тариф, который действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. Этот тариф с 1 января вырастет до 0,0894 рубля за 1 кВт∙час (сейчас — 0,0834 рубля), а с 1 июня — до 0,0909 рубля. В этом году эти тарифы также повышали дважды. При этом не нужно устанавливать специальный отдельный счетчик отопления. Этим тарифом могут воспользоваться как владельцы частных домов, так и жильцы многоквартирных домов. К примеру, если расходовать 350 кВт∙час в месяц, то сейчас к оплате — 29,19 рубля, а с 1 января — 31,29 рубля, а с 1 июня — 31,82 рубля.

Еще один дифференцированный тариф — по двум временным периодам. Как и одноставочный тариф, этот действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. Устанавливать специальный отдельный счетчик отопления не нужно. В период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) тариф с 1 января составит 0,0626 рубля за 1 кВт·ч (сейчас — 0,0584 рубля), а с 1 июня — 0,0636 рубля. В остальное время суток с 1 января будут считать электроэнергию по тарифу в 0,1162 рубля за 1 кВт·ч (сейчас — 0,1084 рубля), а с 1 июня — по 0,1182 рубля. Если расходовать 350 кВт∙час в месяц (с 23.00 до 6.00), то сейчас к оплате сумма в 20,44 рубля, с 1 января — 21,91 рубля, а с 1 июня — 22,26 рубля.

Третий вариант — установить дополнительный специальный счетчик, который сейчас считает потраченную электроэнергию на отопление по тарифу 0,0374 рубля за 1 кВт·ч. С 1 января этот тариф повышать не будут, а с 1 июня он вырастет до 0,0398 рубля. При этом остальная потребленная электроэнергия, в том числе на приготовление еды, стирку, освещение дома, считается по второму основному счетчику и оплачивалась по одному из существующих тарифов — по объему или времени потребления. Этот тариф в народе называют «три копейки».

Как изменятся полные тарифы

С 1 января вырастут полные тарифы на электроэнергию. Одноставочный тариф (в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения) вырастет до 0,23 рубля за 1 кВт•ч (сейчас — 0,2090 рубля).

С нового года также изменятся полные тарифы на электроэнергию по времени суток. Тариф по двум временным периодам сейчас составляет: с 22.00 до 17.00 — 0,1463 рубля за кВт•ч, с 17.00 до 22.00 — 0,4180 рубля за кВт•ч. С 1 января они вырастут до 0,161 рубля и 0,46 рубля соответственно.

Полный тариф на электроэнергию по трем временным периодам тоже поднимут. Электроэнергию с 23.00 до 6.00 будут отпускать с 1 января 2021 года по тарифу в 0,138 рубля за кВт•ч (сейчас — 0,1254 рубля), с 17.00 до 23.00 — 0,414 рубля (сейчас — 0,3762 рубля), остальное время суток — 0,161 рубля (сейчас — 0,1463 рубля).