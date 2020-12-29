В Германии лебедь задержал движение 23 поездов после гибели сородича

Источник материала: Tut.by

В Германии лебедь задержал движение больше 20 поездов, так как «горевал» по погибшему сородичу. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на Guardian.



Фото: Federal Police Kassel

Птица села прямо на рельсы и не двигалась с места, несмотря на попытки выманить ее оттуда. Сообщается, что это произошло после того, как второй лебедь попал на линию электропередачи, расположенную над рельсами, и погиб.

Птица мешала движению высокоскоростных поездов ICE по направлению из города Кассель в город Геттинген, а произошло все на территории коммуны Фульдаталь.

Чтобы переместить птицу, пришлось вмешаться пожарным и спасателям. Сначала они с помощью специального оборудования убрали погибшего лебедя, а потом забрали вторую птицу и отнесли ее к находящейся неподалеку реке Фульда. Там лебедя отпустили.

Движение на пути было полностью остановлено, из-за чего 23 поезда опоздали на 50 минут каждый.

Считается, что лебеди по своей природе «однолюбы» и выбирают себе партнера на всю жизнь. Правда, происходит это не из-за романтических чувств, а потому, что поиски нового партнера в условиях необходимости миграции, воспитания птенцов и так далее отнимали бы слишком много времени.