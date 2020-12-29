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Белорусский рубль пытается не впасть в депрессию
Источник материала: Партизан
Доллар немного подешевел, евро и российский рубль выросли
Российский рубль вырос до максимума за 116 дней (почти 4 месяца). Валютная корзина подешевела впервые после пяти снижения подряд. Снижение составило 0,03%.
На прошлой неделе стоимость корзины валют подскочила на 2,10%, но если сравнить со значением в начале декабря, то белорусский рубль подешевел к валютной корзине на 1,53%.
Курс доллара просел на 0,0028 BYN до 2,5708 BYN/USD.
Курс евро вырос на 0,0014 BYN до 3,1492 BYN/EUR.
Курс российского рубля подрос всего на 0,0003 BYN до 3,4916 BYN/100 RUB.
Таким образом, за пять укреплений подряд рубль РФ взобрался на максимум за 116 дней.
Центробанк России
Банк России опустил официальный курс доллара на завтра на 6 копеек до 73,6567 российских рублей.
Официальный курс евро на завтра вырос на 8 копеек до 90,2074 российских рублей.
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Доллар немного подешевел, евро и российский рубль выросли
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