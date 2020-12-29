Белорусский рубль пытается не впасть в депрессию

Российский рубль вырос до максимума за 116 дней (почти 4 месяца). Валютная корзина подешевела впервые после пяти снижения подряд. Снижение составило 0,03%.





На прошлой неделе стоимость корзины валют подскочила на 2,10%, но если сравнить со значением в начале декабря, то белорусский рубль подешевел к валютной корзине на 1,53%.





Курс доллара просел на 0,0028 BYN до 2,5708 BYN/USD.





Курс евро вырос на 0,0014 BYN до 3,1492 BYN/EUR.





Курс российского рубля подрос всего на 0,0003 BYN до 3,4916 BYN/100 RUB.





Таким образом, за пять укреплений подряд рубль РФ взобрался на максимум за 116 дней.





Центробанк России

Банк России опустил официальный курс доллара на завтра на 6 копеек до 73,6567 российских рублей.





Официальный курс евро на завтра вырос на 8 копеек до 90,2074 российских рублей.