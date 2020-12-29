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Сильный гололед: в Витебской и Могилевской областях объявлен красный уровень

29.12.2020 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Синоптики обозначили погодную ситуацию в Витебской и Могилевской областях максимальным красным уровнем опасности.



Красный уровень опасности объявлен сегодня с 14:00 до 20:00 для востока Витебской и северо-востока Могилевской области. В эти часы в указанных районах ожидается сильный гололед.

На остальной территории страны и в Минске сохраняется оранжевый уровень опасности из-за усилений ветра порывами до 15-20 м/с и гололеда.
 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики обозначили погодную ситуацию в Витебской и Могилевской областях максимальным красным уровнем опасности.
 
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